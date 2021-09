Pavullo al voto: ecco i nomi di candidati e liste

LUCIANO BIOLCHINI - Centrodestra, sostenuto da 4 liste: FORZA ITALIA - UDC 1 Cinzia Belloi 2 Cristiano Bernardoni 3 Claudio Bonucchi 4 Ivano Borelli 5 Fulvia Cicinelli 6 Michela Dabija 7 Angelo Favarolo 8 Maria Grazia Ferri 9 Pamela Giovanetti 10 Ramona Giuliani 11 Felice Iadarola 12 Andrea Pagliccia 13 Paola Pasquali 14 Mihai Alexandru Pricop 15 Alessandro Romani 16 Elis Ruggeri (Patty) FRATELLI D’ITALIA 1 Daniele Iseppi 2 Federica Galloni 3 Giusi Basile 4 Ilaria Biolchini 5 Elisa Cerri 6 Domenico Contaldo 7 Gaetano Di Maso 8 Federica Ferrari 9 Arcadio Gottardi 10 Francesco Parabita 11 Andrea Rastelli 12 Fabio Succi 13 Gian Luca Vignocchi LEGA SALVINI PREMIER 1 Eros Camatti 2 Emanuele Baldi 3 Valentina Mazzacurati 4 Tiziano Penza 5 Janka Vavrova (Ianca) 6 Manuel Burgoni 7 Annalisa Sargenti 8 Geminiano Benassi 9 Linda Depalmas 10 Mirco Montanari 11 Maria Grazia Lami 12 Marcelo Caldarone 13 Maria Eugenia Lenzini 14 Giuseppe Borelli 15 Enrico Ubertini LA PINETA 1 Giampaolo Cantergiani 2 Gianantonio Bazzani 3 Giovanni Bernardoni 4 Massimo Chichi 5 Giuseppe Corapi 6 Teresa Falanga 7 Christian Montanari 8 Ersilia Nini 9 Barbara Papagno 10 Maria Pinchiorri (Angela 11 Norberto Piombini 12 Rodolfo Rebecchi 13 Fausto Ricci 14 Rita Ricci 15 Anna Sorrentino 16 Silvia Torelli GRAZIANO PATTUZZI, Centrosinistra - PD, sostenuto da LA TORRE 1 Alfredo Altafini 2 Paolo Ballestrazzi 3 Susan Baraccani 4 Angelo Belloi 5 Anna Cadegiani (Carla) 6 Aroldo Corsini 7 Danilo D'Onorio De Meo 8 Claudia Iacconi 9 Matteo Manni 10 Benedetta Nicolini 11 Giuseppe Pini Bosi 12 Edoardo Piombini 13 Alessandro Rosi 14 Dilaver Thaqi (Dillo) 15 Anna Maria Toni 16 Cecilia Tripodi PATTUZZI SINDACO 1 Alberta Alessi 2 Paolo Botti 3 Federica Cavallini 4 Lorenzo Cavazzoni 5 Martina Chezzi 6 Lucia Giovannini 7 Megi Gjikolaj 8 Nicola Lami 9 Linda Lutti 10 Moreno Martelli (Momo) 11 Francesco Piggioli 12 Marialida Ripari 13 Giuseppe Servadei 14 Roberto Tamarozzi 15 Luca Vandelli 16 Yanosky Del Valle Verdi VOLT PAVULLO 1 Pietro Pezone 2 Luca Astolfi 3 Lorenzo Santi 4 Mattia Marco Mattioli 5 Chiara Abrate 6 Valentina Luna Colella 7 Lisa Gurrisi 8 Margherita Ippolito 9 Alice Lusvarghi 10 Raffaele Poli 11 Mirko Luppi STEFANO SCARUFFI - Sinistra e M5S sostenuto da 3 liste: IDEE IN COMUNE 1 Alessio Zanni 2 Giulio Magrini 3 Imma Borrelli 4 Aurora Zharra 5 Laura Gottardo 6 Maria Uguzzoni (Chiara) 7 Gian Marco Verucchi 8 Andrea Lombardi 9 Diana Alexandra Potolea 10 Angela Fatigati 11 Giuseppina Barone 12 Rita Giammarino 13 Giuseppe Polo (Jon) 14 Vincenzo Santoro 15 Simone Rovandi MOVIMENTO 5 STELLE 1 Paolo Cenacchi 2 Solange Pichler 3 Sonia Pinotti 4 Giovanni Turra (Johnny) 5 Francesco Scuto 6 Antonietta Fratacci 7 Isabella Mazzei 8 Alessandro Gibellini 9 Angelo Mollese 10 Enzo Ionna 11 Fabio Pierazzi 12 Giovanni Martinelli PAVULLO CORAGGIOSA 1 Luciano Adani 2 Gianluca Brusiani 3 Francesco Cervi 4 Francesco Chiodi 5 Rita Gamberini 6 Gianluigi Giordani (Gigi) 7 Federica Libbra 8 Barbara Longobardi 9 Sandra Cecilia Pelaez 10 Giovanna Ricci (Patty) 11 Genziana Sarti 12 Alfredo Zetti DAVIDE VENTURELLI - Civico, sostenuto da: INSIEME PER PAVULLO 1 Elena Alpini 2 Angela Arboresi 3 Daniele Cornia 4 Matteo Grotti 5 Adriano Lutti 6 Andrea Magagnoli 7 Annalisa Marini 8 Alessandro Monti 9 Claudia Piacentini 10 Angela Pietroluongo 11 Gabriele Rioli 12 Olga Rodionova 13 Alice Sargenti 14 Marco Toni 15 Luca Verbelli

