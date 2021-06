Pavullo, Davide Venturelli lancia la sua civica e si candida a Sindaco

Con la lista civica Insieme per Pavullo, Davide Venturelli, ex consigliere comunale M5S poi indipendente in consiglio comunale a Pavullo, annuncia la sua corsa a sindaco del comune montano. Trentadue anni di cui gli ultimi 10 anni di esperienza amministrativa in consiglio comunale, Venturelli prova il grande passo. Figlio di una famiglia di imprenditori è il secondo della famiglia provarci. Anni fa fu la madre a candidarsi alla carica di sindaco sostenuta dal centro destra. Venne battuta dal PD e dal centro sinistra. Un centro sinistra che nella prossima elezione d'autunno starebbe faticando a trovare un accordo a sinistra e ad esprimere una candidatura unitaria ed avversaria al ricandidato all'ormai certo ricandidato sindaco uscente di centro destra Luciano Biolchini'Gli ultimi anni - dichiara Venturelli - ci hanno dimostrato quanto siano importanti le istituzioni locali per la salvaguardia della nostra salute, del nostro lavoro e dei servizi del nostro territorio. Pavullo ha bisogno di un’amministrazione dinamica, trasparente e lungimirante, capace di raccogliere i veri bisogni della cittadinanza per fornire risposte concrete e risolutive'“Questa scelta –dichiara Davide Venturelli– è maturata con l’esperienza di dieci anni di lavoro e impegno in Comune. Ho cercato di dare il meglio per svolgere con dedizione e passione il mio compito, dimostrando che, con tenacia e costanza, si possono ottenere risultati anche dai banchi della minoranza. I valori in cui credo da sempre sono l’impegno per il territorio, l’attenzione per l’intera comunità, l’onestà, la forza di volontà e la determinazione, uniti alla certezza di fondo che per amministrare in modo serio e corretto non serva necessariamente appartenere a un colore politico. Desidero che Pavullo torni a essere il cuore economico, culturale e turistico per eccellenza del Frignano, proponendo un progetto basato sul dialogo e sul confronto costante con la realtà locale, cercando di usare il buon senso e non le logiche di partito. Il mio programma si sviluppa su diverse aree tematiche, che ruotano attorno al lavoro, allo sviluppo, alla cura del territorio con tutela e promozione dei servizi locali. È giunto il momento di dare a Pavullo e alle sue frazioni l’Amministrazione Comunale che meritano! Lavoriamo e ripartiamo insieme per Pavullo!”Nel suo primo intervento da candidato a sindaco Davide Venturelli ci tiene ad elencare i provvedimenti che segnano la sua attività consiliare: oltre 200 provvedimenti, tra mozioni e interrogazioni, e promotore di numerose iniziative.Da sempre collaboratore dei vari comitati pro-ospedale, nel 2017 ha coordinato l’imponente raccolta firme che si opponeva alla chiusura del Punto Nascite, continuando poi a seguire l’intera questione del depotenziamento dei servizi sanitari del territorio montano. Nel 2019 arriva il riconoscimento della cittadinanza onoraria a Lilian Tintori, attivista per i diritti umani italo-venezuelana originaria di Pavullo, da lui da sempre sostenuta. Da sempre molto legato al territorio del Frignano, collabora attivamente con diverse realtà frazionaliClasse 1989, sposato con Elisa Rabacchi e residente nella frazione di Camatta, nel 2019 ha approfondito le sue conoscenze in politica e amministrazione degli Enti Locali con un corso specifico presso l’Università S.Anna di Pisa. Dopo diversi anni passati nell’azienda Vis Hydraulics, della quale è stato socio e co-fondatore, da quest’anno ha scelto di avviare una propria azienda, diventando imprenditore agricolo e apicoltore professionista.