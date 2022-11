Pd, anche Schlein scende in campo: 'Partecipo al congresso'

Dopo la candidatura di Paola De Micheli e la quasi candidatura di Stefano Bonaccini, anche Elly Schlein scende in campo per la guida del Pd. 'A me interessa aderire a questo percorso costituente per portare un contributo di proposte per definire il nuovo profilo del Pd'. Lo annuncia Elly Schlein nel corso di una diretta Instagram. 'Rimettere in discussione tutto, vivere questo processo e non stare a guardare da fuori. Ricostruire credibilità e visione', aggiunge. E' necessario 'un chiarimento politico per sciogliere i nodi e le contraddizioni di questi anni, se lo faremo saremo utili al Paese'. In queste settimane, continua Schlein, 'il dibattito è stato troppo schiacciato sui nomi, serve un progetto più profondo e collettivo per risalire e costruire un'opposizione efficace e superare i tatticismi e i personalismi che affollano il nostro campo'.Una costruzione 'collettiva con chi ci sta', prosegue, 'servono processi collettivi, non traiettorie personalistiche. Non serve solo una frettolosa corsa a cambiare il gruppo dirigente, ma anche una riflessione profonda sulla visione per il futuro e su chi vogliamo rappresentare'. Serve 'il coraggio di proporre un altro modello di sviluppo'. Schlein sottolinea: 'Sono sopravvissuta fino ad oggi alle logiche di cooptazione e non ho intenzione di accettarle oggi'. Più che parlare di 'nomi', conclude, il Pd deve occuparsi delle questione sociale, della precarietà, dell'emergenza climatica.