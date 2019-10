Pd: 'Bonaccini avanti 17 punti nei sondaggi, non servono i 5 Stelle'

'Nessun dramma se il Movimento 5 stelle non vorrà seguirci'. Parola di, capogruppo Pd in Regione Emilia-Romagna, che ne ha parlato oggi alla rassegna stampa di Lepida Tv. L'alleanza con i 5 stelle in vista delle regionali del prossimo 26 gennaio è definita 'necessaria ma non obbligatoria'.'Noi - sottolinea Caliandro parlando del presidente uscente- abbiamo un candidato forte, che viene dato dai sondaggi con oltre 17 punti di vantaggio rispetto alla principale competitrice',della Lega.'Se arrivano i 5 stelle- osserva il dem- possiamo incrementare questo stacco, ma senza nessuna ansia. Piuttosto io vorrei contaminarmi con l'idea dei 5 stelle su temi molto importanti come quelli dell'ambiente, sui quale il Pd puà fare passi avanti'. Insomma, Caliandro ribadisce che il candidato presidente 'non si tocca' e non c'è consultazione su Rousseau che tenga. 'Non ci capirebbe perchè avendo ottenuto solo risultati positivi dovremmo cambiare presidente', dice ancora il numero Pd in Regione.