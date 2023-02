Pd, Bonaccini: 'Dobbiamo dimostrare di essere persone perbene'

'Siamo l'unica forza politica che fa partecipare tantissima gente alla scelta di chi li guida'

'Io penso che chi si candida, chi milita, chi amministra nel Pd debba avere come precondizione l'assoluta onesta, integgerimità e sobrietà. Se qualcuno sbaglia bisogna essere capaci di intervenire in maniera radicale. Ci sono le commissioni preposte, bisogna evitare qualsiasi comportamento non virtuoso. Laddove c'è un anomalia va perseguita e risolta, ci mancherebbe altro. Noi abbiamo bisogno di dimostrare di essere persone perbene. Si può sbagliare ma bisogna essere persone perbene nei comportamenti in quello che facciamo in quello che diciamo. Dove c'è anomalia le commissioni che hanno il potere di intervenire lo facciano senza guardare in faccia a nessuno. Questo deve valere per tutti, in ogni parte d'Italia'. Lo ha detto Stefano Bonaccini, governatore dell'Emilia-Romagna e candidato alla segreteria del Pd, intervenendo da remoto alla seconda giornata del congresso della Cgil Campania in corso alla Stazione Marittima di Napoli.



'Anche perché - ha aggiunto - noi siamo un partito curioso perché metterci sei mesi per scegliere un segretario è roba da marziani. Se dovesse toccare a me vi garantisco che è l'ultima volta che ci mettiamo sei mesi, però una cosa la difendo con orgoglio: siamo l'unica forza politica che fa partecipare tantissima gente alla scelta di chi li guida. In un tempo in cui c'è una discrasia tra eletti ed elettori, tra rapporto di cittadini con la politica, tutto sommato credo che questo sia un bene'.





