Pd, Bonaccini lancia la sua corrente. Schlein: 'Rispettare congresso'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Rilanciando quindi il movimento che lo aveva sostenuto alle primarie del Pd di febbraio, vinte alla fine da Elly Schlein, scandisce Bonaccini: 'Noi vogliamo che le idee riformiste vivano dentro al Partito democratico, per fare un partito sempre più grande, che abbia l'ambizione di costruire un centrosinistra che diventi alternativa di Governo davvero, domani. Grazie a tutti i volontari e alle volontarie che ci stanno dando una mano'.'Il nostro è un partito plurale, lo è dalla sua fondazione e quindi noi continuiamo a insistere perché questo carattere di pluralità vada preservato e valorizzato, naturalmente nel rispetto di quello che è l'esito che abbiamo avuto qualche mese fa al congresso e che ci ha dato l'indicazione della linea da seguire'. Ha poi detto la segretaria del Pd, Elly Schlein a margine della kermesse.

Quella uscita dal congresso, ha proseguito Schlein, 'è una linea che si sta sostanziando con grande compattezza nel partito con le battaglie che questa estate stiamo portando avanti, che sono quelle che riguardano il lavoro di qualità, il diritto alla casa, il diritto alla salute, l'attuazione del Pnrr, la contrarietà all'autonomia differenziata di Calderoli, per le politiche industriali che servono al paese' che tengano 'insieme anche la questione climatica'. 'Sono tutti temi - ha insistito Schlein - su cui c'è una grande compattezza' all'interno del Pd, 'su cui stiamo dimostrando di saper lavorare bene insieme e anche di creare problemi alla maggioranza'. 'Siamo qui per lavorare insieme come una squadra, tenendo conto del fatto che è un partito plurale e che quindi vive anche di sensibilità diverse e che queste sensibilità devono trovare sempre più luoghi in cui riuscire a lavorare insieme. A me - ha concluso la segretaria del Pd - sta la responsabilità di tenere insieme il partito, la dimostrazione è che le battaglie che stiamo portando avanti nel solco dell'esito congressuale sono battaglie su cui siamo in grado di lavorare benissimo insieme'.