Pd con Art1 scavalca Fdi nei sondaggi, male la Lega

Grazie all’alleanza con Articolo 1, il Pd torna a essere il primo partito nei sondaggi, sopra a Fratelli d’Italia che però è appena 0,4 punti indietro. È quanto emerge da ‘Monitor Italia’, il sondaggio Dire-Tecnè realizzato il 28 e 29 luglio 2022 su un campione di mille persone.La lista elettorale Pd più Articolo 1, Demos e Psi è accreditata del 24,2% (-0,2). FdI però continua a crescere (+0,4%) e arriva al 23,8%. La Lega perde lo 0,7% e scende al 13,9%. Forza Italia è al 10,8% (+0,2%). Il Movimento 5 Stelle è stabile al 9,4%. Azione di Carlo Calenda sale dello 0,1% e arriva al 4,9%. Al 4,1% Sinistra italiana con Europa Verde (-0,1). Italia Viva è al 2,9% (+0,1%). Italexit di Paragone al 2,6% (+0,1%).Le intenzioni di voto sono state espresse dal 55,7% degli intervistati per ‘Monitor Italia’: è alta quindi la quota degli incerti e delle potenziali astensioni (44,3%) in vista delle elezioni politiche del 25 settembre.La situazione economica dell’Italia nei prossimi mesi è destinata a peggiorare per sei italiani su dieci: una sfiducia che continua a crescere col passare delle settimane. È questo il risultato del sondaggio Dire-Tecnè sull’andamento dell’economia nel nostro Paese.Solo un italiano su dieci, tra gli intervistati per ‘Monitor Italia’, si dice ottimista è dice che la situazione economica è destinata a migliorare: sono il 10,6% degli intervistati (-2,4%). Per il 59,5% l’andamento dell’economia peggiorerà (+2,5%), mentre per il 29,9% resterà stabile (-0,1%).