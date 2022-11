Pd Modena: 'Caro bollette, poca fiducia nel governo Meloni'

'Dal governo nazionale nessuna risposta e nell’ultimo Consiglio comunale i consiglieri di destra e del M5s hanno votato contro la scelta dell'amministrazione di dare più risorse immediate ai Servizi Sociali per aiutare chi soffre della cosiddetta povertà energetica'. A parlare sono la segretaria cittadina Pd Federica Venturelli (), il capogruppo Pd in Consiglio comunale Antonio Carpentieri e il consigliere Marco Forghieri. Un tema sul quale si concentrerà anche il prossimo Consiglio comunale ( qui ).'La differenza tra il centrosinistra e la destra c'è e si tocca concretamente. Noi mettiamo i soldi per chi ha bisogno, loro non sono d'accordo. Da un lato c'è chi mette tutte le risorse economiche disponibili per fronteggiare l'emergenza energetica (più di 700mila euro tra fine 2022 e 2023), dall'altro c'è chi vota contro a Modena e non trova risposte con la legge di bilancio a Roma - affermano Venturelli e Carpentieri -.I modenesi devono avere ben presente che nell’ultimo Consiglio comunale, i consiglieri di destra hanno votato contro la scelta dell'amministrazione comunale di dare più risorse immediate ai Servizi Sociali per aiutare chi soffre della cosiddetta 'povertà energetica', cioè la difficoltà economica dettata dall'esplosione delle bollette. Dispiace davvero vedere anche il voto contrario del M5s, che si allinea ai partiti che sostengono il governo Meloni. Il problema del carovita e dei costi energetici rimane la priorità per tutto il Paese e tocca famiglie, mondo economico e associazionismo. Anche gli Enti Locali hanno bisogno di sostegno per garantire i servizi ai cittadini ma nel decreto aiuti Quater non c'è alcuna risposta; le uniche risorse a sostegno dei Comuni per pagare le bollette provengono ancora dal governo Draghi. Speriamo che il governo Meloni faccia qualcosa nella legge di bilancio, anche se, visto cosa sta accadendo in questi primi due mesi di governo, c'è da avere poca fiducia rispetto alle promesse che la premier ha fatto ieri ai sindaci italiani riuniti all'assemblea nazionale ANCI a Bergamo'.