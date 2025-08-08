Pd Modena, Marika Menozzi segretario provinciale 'a tempo' al posto di Reggianini

'Mi metto a disposizione del nostro partito perché credo che appartenere a una comunità politica significhi rispondere nel momento del bisogno': con queste parole Marika Menozzi, sindaco di Concordia, ha assunto il ruolo di segretaria della Federazione provinciale del Partito Democratico di Modena al posto del dimissionario Stefano Reggianini che ha lasciato l'incarico a seguito dello scandalo Amo. A Reggianini Menozzi ha rivolto 'un ringraziamento sincero per la scelta generosa e non scontata di mettere in sicurezza la nostra comunità politica in un momento delicato della sua vita personale e professionale'.



'Menozzi guiderà il Pd modenese fino all’autunno, con un obiettivo immediato: condurre il partito verso l’appuntamento della Festa de l’Unità provinciale, che si terrà negli spazi esterni nei pressi del PalaPanini dal 21 agosto al 14 settembre, per giungere poi a un nuovo avvicendamento o a un congresso' - fa sapere il Pd.

'Ripartiamo dal valore del confronto – ha spiegato il nuovo segretario – dal coinvolgimento dei territori e dall’ascolto di iscritte e iscritti. Sarà una fase di transizione, ma non di attesa: voglio promuovere un percorso che tenga insieme coordinatori di zona, segretari, Giovani Democratici, Conferenza delle Donne, amministratori e parlamentari, per discutere prima di tutto di contenuti e priorità. Voglio ringraziare il segretario regionale Luigi Tosiani per essere sempre stato a fianco del partito provinciale in un passaggio delicato, la Presidente dell’Assemblea Susan Baraccani come Stefano Vaccari, per l’impegno mai venuto meno'.

Tra le sfide che attendono il PD modenese, Menozzi ha indicato la necessità di 'coinvolgere molto di più le giovani generazioni, animate da forte carica ideale ma spesso escluse dalla politica, e dialogare con tutti quei cittadini che, come dimostrano i dati sull’astensionismo, si sentono disillusi rispetto alla possibilità di far valere la propria voce'.

