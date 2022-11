PD, prima il segretario poi la fase costituente, Bonaccini d'accordo: 'Importante accelerare'

Prima la scelta del segretario e poi la costituente per il nuovo Pd? Perché no. Stefano Bonaccini non chiude alla proposta di 'mediazione' lanciata dal sindaco di Bologna, Matteo Lepore, alla vigilia dell'assemblea nazionale del partito di sabato chiamata a ritoccare la road map verso il congresso. 'Da quello che ho capito- dice Bonaccini arrivando ieri sera alla Sala Borsa di Bologna per la presentazione di un libro- in assemblea si andrà ad una accelerazione ulteriore rispetto a metà marzo. Questa mi pare sarà la proposta'.Tutto sommato, torna ad evidenziare il presidente dell'Emilia-Romagna, metterci 'qualche settimana in meno credo sia giusto, come avevo detto già da tempo, anche se mi ero rimesso responsabilmente a quello che si era deciso. Penso ci aiuti- aggiunge- perché il tempo che passa rischia di metterci in difficoltà se non si comincia con una discussione vera sui contenuti e le proposte'.In un tempo normale, sottolinea poi il dem, 'ho già detto che ci sarebbe voluto anche un anno, non bastavano sei mesi, ma nel momento in cui usciamo da una sconfitta pesante e ci sono situazioni che rischiano di mandare ulteriormente in fibrillazione il Pd se non si trova velocemente un gruppo dirigente', e' il ragionamento di Bonaccini, 'accelerare un altro po' secondo me ci farà bene', pur nei limiti dello statuto dem. Dopodiché 'e' chiaro che un processo costituente si potrà fare anche dopo. Quindi se è questo il senso delle parole di Lepore sono d'accordo'. Dopo elezione del segretario, comunque, 'dovrà proseguire una fase in cui cercare di costruire, irrobustire e rigenerare il Pd'. Per quanto riguarda l'ufficializzazione della sua discesa in campo per la segreteria Pd, Bonaccini non fornisce tempi. 'La mia candidatura dopo l'assemblea? Vediamo, mi sono occupato di altro', risponde il governatore Pd.





Sempre da Bologna, nel giorno in cui il partito ufficializza la candidatura dell'europarlamentare Majorino alle elezioni regionali in Lombardia, ha parlato anche l'ex presidente della Regione Lazio Zingaretti. 'Siamo qui per combattere', e' la linea di Zingaretti, che non si addentra nelle questioni regolamentari. Per quanto riguarda le possibili difficoltà alla candidatura dei non iscritti (tale è Elly Schlein), 'il regolamento che si sta decidendo lo vedremo domani- taglia corto- io continuo a pensare che il problema non sia neanche febbraio, marzo o aprile. Il problema è oggi, domani mattina, e cioè come insieme questo gruppo dirigente, questo partito, sta nel conflitto sociale che si apre dopo la formazione del Governo delle destre'. Il Pd secondo Zingaretti, 'deve non solo pianificare la sua discussione ma dovrebbe da domani mattina stare nelle piazze'. E tra le proposte di piazza Zingaretti ha pensato ad una protesta contro la decisione di reintegrare i sanitari non vaccinati o che non hanno completato il ciclo di vaccinazione'