'Rinforzi Polizia a Modena? Ecco i numeri che smentiscono il centro destra'

'La destra locale e Fratelli d'Italia hanno mostrato tutta la loro inadeguatezza nel rapporto col ministro Piantedosi, un fallimento politico locale solo per difendere l'operato dell'inconcludente Governo nazionale' - tuona subito Federica Venturelli che ribadisce quando sulla sicurezza non ci sia colore politico che tenga ma solo l'interesse dei cittadini che il Pd ha sempre difeso'



Nel merito degli organici - affermano gli esponenti PD - 'non si sono concretizzati gli impegni del Ministro Piantedosi presi nel mese di agosto durante la sua visita in città in merito all’arrivo di “100 nuovi agenti” sul territorio modenese. Tutto falso: tra 2022 e novembre 2023 sono arrivato 69 agenti, è vero (44 nel 2022 e 25 nel 2023), ma al contempo 37 sono stati trasferiti e 15 non ci sono più tra pensionamenti e corsisti che non torneranno a Modena. Quindi il 'saldo' è di +17 agenti, non certo 100'



Sulla questura in fascia A 'il ministro ha affermato che l'elevazione non ci sarà nonostante gli annunci. Gli esponenti di Fratelli d'Italia ha mostrato tutta la loro inadeguatezza nel rapporto col ministro Piantedosi, un fallimento politico locale solo per difendere l'operato dell'inconcludente Governo nazionale' - affermano Venturelli e Carpentieri.



Tema, quello dell'elevazione della questura, che sarà rilanciato attraverso l'ordine del giorno che il PD ha presentato in Consiglio Comunale e in discussione domani. 'il Gruppo Consiliare Pd chiede al Sindaco e alla Giunta di continuare ad attivarsi nelle opportune sedi politiche e istituzionali per richiedere al Governo di attuare la promessa di elevamento della Questura di Modena, entro il 2023, in fascia A con il conseguente adeguamento strutturale degli organici e delle dotazioni, senza che questo sia solo un aspetto 'nominalistico': tutte le forze ne guadagnerebbero. Nella stessa mozione i consiglieri dem chiedono anche all’Amministrazione di richiedere formalmente al Governo il ripristino dei tagli del programma “Strade Sicure” a Modena con particolare riferimento al presidio del Parco Novi Sad e anche di non tagliare i fondi PNRR destinate ai progetti di rigenerazione urbana che sono fondamentali per migliorare periferie e spazi pubblici.



E il Pd avanza altre richieste al Governo su accoglienza diffusa, minori stranieri non accompagnati, equa distribuzione dei migranti nei territori e gestione dei CAS. 'Se confrontiamo i numeri dei richiedenti asilo e dei minori stranieri accompagnati sbarcati nel 2016, anno dell'emergenza, e quelli di oggi, sono sostanzialmente uguali. Allora perché oggi i minori stranieri non accompagnati a Modena sono 250 ovvero più del doppio rispetto al 2016. C'è una volontà politica del governo ad inviarne di più a Modena?' - chiede il capogruppo Carpentieri.



Da critiche e repliche alle proposte. Il Partito Democratico ne avanza sei all’amministrazione comunale per rafforzare il Piano Comunale delle Sicurezze



- Completare il piano di assunzioni 2023 nel corpo della Polizia Locale (19 agenti) e, in continuità con il passato, dare priorità alla copertura dei posti di agente/ispettore nella programmazione occupazionale 2024



- Rendere operativo il nuovo presidio di Piazza Matteotti con la realizzazione del nuovo Punto Città Sicura con un progetto a 360° gradi che affianchi alla Polizia Locale anche altre presenze o attività



- Accelerare e ampliare gli investimenti sulla videosorveglianza e telecamere per lettura targhe per raggiungere l’obiettivo politico di consiliatura di arrivare a 450 telecamere attive in città



- Garantire la copertura economica nel prossimo bilancio previsionale 2024-2026 per i diversi progetti di prevenzione dei reati e sostegno alle vittime previsti dall’Amministrazione comunale (anche con il sostegno della Regione Emilia Romagna) come ad esempio Fondo Vittime, Sportello Non da Soli, Progetto ERVIS ecc…



- Garantire la copertura economica nel prossimo bilancio previsionale (anche verificando la conferma dei contributi del Governo) per le diverse attività di promozione ed educazione alla legalità sia a scuola che sul territorio: itinerari didattici, internet sicuro, voce al dialogo, percorsi di legalità.



- Dare priorità ai controlli di Polizia Locale in materia di sicurezza stradale e consolidare i diversi progetti di sensibilizzazione e prevenzione sulla ‘guida sicura’