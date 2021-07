Pd, torna la Festa dell’Unità di Albareto 

Il Pd di Modena informa che torna la Festa dell’Unità di Albareto realizzata grazie ai volontari dei circoli di Sacca, Crocetta, Torrazzi e Albareto. Due fine settimana nell’area della Polisportiva Forese nord che ripropongono le tradizionali attività delle feste: il ristorante, la lotteria, gli incontri politici e culturali, le mostre. I giorni della manifestazione sono il 23, 24, 25 luglio, poi 30, 31 luglio e 1 agosto.Si inizia il 23 luglio alle 21 nel Palco area verde con la conclusione delle attività di ‘Una Coperta che scalda il cuore, arrivo e ri-partenza’, la raccolta di abiti pesanti e coperte destinati ai campi profughi della Bosnia promossa dai circoli del PD di Modena nel gennaio scorso.L’Anpi sarà presente con un suo tavolo per tutta la durata della Festa così come l’Avis, che proporrà una sua conferenza dal titolo ‘Cibo, corpo e mente: un nuovo approccio’ venerdì 30 luglio alle 21 nel Palco area verde con la dottoressa Mariagiulia Canè.. Sul fronte concerti si esibiranno I Giramondo sabato 24 luglio ed Elio e Giorgio sabato 31 luglio.Saranno allestite anche due mostre: ‘Tra ideologia e pragmatismo. Il Pci di Modena (1921 – 1991)’ e ‘La vita sotto l’acqua. Pesci d’acqua dolce delle terre modenesi’.

