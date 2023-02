Per Bosi, fedele alla Schlein, nuove chance per candidatura a Modena

Ora però per Bosi, alla luce del successo della Schlein e della sconfitta di Bonaccini, potrebbero spalancarsi ben altre porte. Da sempre il suo sogno nel cassetto è infatti quello di una candidatura a sindaco, ma sinora la strada era sbarrata dal collega di giunta Andrea Bortolamasi, fedelissimo di Bonaccini.Col quadro nazionale mutato tutto può succedere. Se davvero si faranno le primarie, come vuole Muzzarelli, le chance di Bortolamasi potrebbero subire una clamorosa flessione e il new deal potrebbe sorridere proprio all'altro Andrea.

