Piano rilancio Seta, Usb: 'Solo fumo negli occhi'

Il referente provinciale del sindacato Usb Giovanni Miele esprime forti perplessità sul piano industriale presentato oggi da Seta , sottolineando la propria esclusione dai tavoli delle trattative. 'Partiamo da qui. Piani di questo tipo devono essere confrontati con tutte le forze sindacali. È assurdo che una forte rappresentativa come la nostra si è esclusa dal tavolo. Ciò detto, da quanto sarebbe emerso nell'incontro dei sindaci, non serve fatto alcun riferimento al contratto di armonizzazione unico tre i tre bacini, al fine di migliorare le condizioni lavorative e salariali di tutto il personale viaggiante. sappiamo nulla di questo piano, non siamo stati coinvolti, Usb non è chiamata al tavolo, mentre altri sindacati sono stati ascoltati', ha dichiarato, evidenziando il disappunto per la mancanza di trasparenza e di dialogo.

'Dall'incontro con i sindaci dei bacini di competenza e il Presidente della provincia, è emerso l'impegno a riportare, entro settembre, il numero di corse e gli standard di servizio, a livello del 2023. Purtroppo non crediamo ci siano le condizioni per onorare quegli impegni. C'è molto malessere tra il personale e a quanto ne sappiamo l'Academy rischia di non portare ai risultati auspicati. Solo uno su tre che prende informazioni si iscrive. E molti sono disincentivati dal fatto che il percorso è tra i sette e i nove mesi e devono anticipare circa 1500 euro che poi verrebbero restituiti dall'azienda negli anni successivi. Tra il personale viaggiante c'è sofferenza e continuano le dimissioni. Questi sono i problemi che un presidente dovrebbe affrontare, invece oggi lo abbiamo visto rifiutare di rilasciare dichiarazioni ai giornalisti, al termine dell'incontro in Provincia''In sostanza, questo ci sembra solo fumo negli occhi', ha concluso, annunciando un incontro con l'azienda per lunedì, in cui spera di ricevere maggiori chiarimenti sulle problematiche locali, come la situazione dei bagni e i provvedimenti disciplinari che continuano ad arrivare nei confronti di autisti ma poco chiari e discutibili'.