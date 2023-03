'Piazza San Francesco indecente: specchio del fallimento del porta a porta'

'Ci troviamo in uno dei punti più caratteristici del centro storico e da giorni riceviamo foto di residenti attoniti davanti alle condizioni in cui versa la piccola piazza. Già durante la settimana abbiamo ricevuto segnalazioni della problematica, anche in questo caso, dei rifiuti che spesso sono abbandonati accanto ai bidoni. Per questo motivo non risulta tollerabile anche l’aggiunta dei rifiuti prodotti dai banchi di frutta e verdura presenti ogni domenica. Occorre pensare ad una soluzione alternativa mirata su dove fare smaltire i rifiuti ai proprietari dei banchi del mercato oppure, qualora non possibile, deve essere garantito il passaggio degli operatori alla domenica subito dopo il termine del mercato - continua Negrini -.Registriamo anche qui, come purtroppo in tante altre parti della città i primi topi che soprattutto alla sera gironzolano intorno ai rifiuti'.'Le immagini che i cittadini ci mostrano evidenziano come stiano diventando realtà tutte le nostre preoccupazioni più volte denunciate e come il problema si stia estendendo in quasi tutte le zone di Modena. Fratelli d'Italia quotidianamente riceve un numero enorme di segnalazioni di cittadini stanchi che puntualmente registra e verifica. Continueremo a controllare e contrastare questa modalità che danneggia Modena e i Modenesi. La partenza della raccolta in centro storico inizia a mostrarsi per quello che è, un fallimento annunciato' - conclude Negrini.