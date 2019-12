'Pizzino' col vademecum leghista: 'Dare a Salvini famiglia terremotata'

Un vademecum del 'perfetto candidato leghista'. E' questo quello che emerge dal foglietto di appunti dimentito durante un incontro con i candidati consiglieri ieri pomeriggio allo Star Hotels Excelsior di Bologna. La Repubblica di oggi in edicola riporta sia la foto del foglio che la 'traduzione'. Eccoli dunque gli otto punti che rappresentano le istruzioni date ai candidati.

1. Alzare il livello con giudizio

2. Non discutere sul buon governo in Emilia Romagna, perché comunque avvantaggia chi governa

3. Sorriso

4. Proposta politica

5. Bibbiano con la clava

6. Dal 19 al 24 portare solo manifesti e simboli della Lega

7. Non attaccare i 5 Stelle, che stanno scomparendo. Attaccare solo il Pd. Banca Etruria, Cassa di Risparmio di Ferrara, sbarchi

8. Dare a Salvini come argomento una famiglia ancora fuori casa: ritardi nella ricostruzione post sisma.