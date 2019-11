Plastic tax, Bernini: 'Per l’Emilia Romagna è una sciagura'

“Con la marea di tasse presenti nella manovra economica il governo, con la complicità determinante del Pd, dà un colpo durissimo al cuore produttivo dell’Emilia Romagna, costretta a pagare un prezzo altissimo a causa delle scelte demagogiche della maggioranza. La tassa sulle auto aziendali è già di per sé una follia, ma la plastic-tax avrà conseguenze ancora più disastrose: l’Emilia Romagna è infatti il principale distretto dell’imballaggio in Italia, e subirà una ferita insanabile al suo tessuto imprenditoriale, composto da 228 imprese con quasi 17mila occupati”. Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia.

“Voglio dare un avviso ai naviganti delle poltrone del potere: l’Italia è leader mondiale del packaging, e le aziende migliori si trovano proprio sulla via Emilia, producendo oltre tre miliardi di fatturato all’anno, ossia il 60% dell’industria nazionale delle macchine automatiche. E’ uno degli hub più importanti d’Europa per la costruzione di macchinari che impacchettano i prodotti merceologici più diffusi, un’isola felice che ha saputo fronteggiare la crisi mantenendo livelli di occupazione ed export ai massimi livelli, tanto da superare anche la concorrenza tedesca e cinese. La plastic-tax è dunque una sciagura annunciata per una regione-traino dell’economia italiana, che rischia di essere travolta dall’irresponsabilità del governo giallorosso”, conclude.