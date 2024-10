Platis: 'Col velox sequestrato il Comune di Formigine ha incassato 4,3 milioni'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

ora forzatamente spento ) la giunta di Formigine si è portata a casa 4.345.298,08 relativi a proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada. Soldi che hanno ovviamente sborsato le famiglie: 2.019.292,01 il primo semestre del 2023, 2.099.948,52 il primo semestre del 2024. Orbene, nulla da dire se i proventi delle sanzioni fossero il frutto di illeciti stradali commessi dai cittadini con strumentazione conformi. Il problema, però, è a monte: come ha specificato l'associazione che ha formalizzato 5 denunce querele in capo a diversi sindaci e prefetti che hanno permesso tale indebito utilizzo e 3 segnalazioni al Ministro della Giustizia, la Procura della Repubblica di Cosenza ha fatto sequestrare in tutta Italia molti di questi rilevatori modello T-Eexspeed.

Perchè risultati dalla indagine privi di omologazione ed il cui prototipo è risultato difforme da quelli sequestrati e il titolare dell’azienda produttrice è stato denunciato per frode nelle pubbliche forniture'. A parlare è il candidato alle Regionali di Forza Italia, Antonio Platis.



'Mi chiedo quindi; come mai a Modena il rilevatore continua ad essere utilizzato nonostante i provvedimenti di sequestro a Formigine? Non va dimenticato anche il fatto che il Comune di Modena ha incassato tantissimo più del passato. Nel primo semestre 2024 ha infatti introitato oltre il 14% in più, con un aumento di oltre ottocento mila euro sullo stesso periodo dell’anno precedente - rimarca Platis. Già lo scorso anno Modena era il terzo comune capoluogo di provincia dell’Emilia-Romagna che, nel 2023, ha incassato i maggiori proventi da multe e sanzioni a carico di privati per violazioni delle norme del Codice della Strada. Parliamo di ben 11,7 milioni di euro. Quello che vorrei sapere dalle Amministrazioni è se effettivamente siano stati effettuati tutti gli accertamenti necessari a stabilire se i prototipi utilizzati in questa provincia sono 'legali'. Sono intervenuti tecnici esperti ad esempio? Abbiamo un documento che ne attesti l'omologazione? In caso contrario si tratta di denaro tolto ingiustamente dalle tasche dei cittadini' - chiude Platis.