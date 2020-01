'Pochi medici di base e attese record: altro che sanità d'eccellenza'

'Da Modena Carpi, da Sassuolo a Pavullo in tutta la provincia di Modena è emergenza per la carenza di medici di base e pediatri. E' l'Ausl stessa a certificare come a fronte di 42 nuovi ingressi nel 2019 vi siano state 50 posizioni cessate per pensionamenti o trasferimenti. Numeri che contraddicono in modo palese la tanto decantata sanità di eccellenza emiliana'. A parlare è il capogruppo di Forza Italia in Regione e ricandidato alle Regionali Andrea Galli. 'L'impressione è che l'eccellenza sbandierata dalla sinistra sia frutto di dati elaborati e letti su misura dalla sinistra stessa che governa da sempre la Regione' - continua Galli -. 'Ricordo a riguardo il tema delle liste d'attesa. Se prendiamo come riferimento il mese di dicembre 2018 all'ospedale di Baggiovara il tempo medio di attesa per un codice bianco è infatti di 172 minuti, 86 minuti per un codice verde, 23 minuti per un codice giallo. Al Policlinico 145 minuti per un codice bianco, 122 minuti per un codice verde e 26 minuti per un codice giallo. A Sassuolo 113 minuti un codice bianco, 84 minuti un codice verde e 15 minuti un codice giallo. Non va meglio a Carpi, Mirandola e Pavullo dove i codici bianchi devono aspettare rispettivamente 86, 58 minuti e 70 minuti, i codici verdi 88, 44 e 35 minuti e i codici gialli 46, 25 e 12 minuti. Ricordo che le linee di indirizzo regionali (le cosiddette linee guida per il triage) prevedono per i codici gialli un tempo di attesa non superiore ai 20 minuti'.

Parole sottoscritte anche dalla candidata della Lega Isabella Bertolini. 'I nodi dell'assistenza sanitaria di base, soprattutto nei Comuni periferici della provincia, vengono al pettine. Il problema della mancanza di medici di base, pur risaputo e non affrontato, è indice non solo dell'incapacità di programmare il futuro della sanità modenese, ma anche della disattenzione della Regione per i territori e per le aree periferiche della provincia. Il problema dei medici è solo la punta dell'iceberg, la conseguenza di politiche sbagliate e centraliste che hanno portato, attraverso i Pal, allo smantellamento dei servizi sanitari territoriali di base, soprattutto della montagna e della bassa. Voluto e imposto per volontà politica del Pd alla guida della Regione, della Provincia e dei Comuni. Cambiare l'assetto politico in Regione significherebbe anche cambiare quella politica, che ha tolto i servizi dai Comuni dell’Appennino e della bassa dove oggi i cittadini sono obbligati a compiere chilometri anche solo per una visita medico legale - chiude la Bertolini -. È questo livello di assistenza che, pur nel mantenimento delle prestazioni garantite negli ospedali centrali, vogliamo ripristinare. Partendo da una programmazione seria e capillare dei servizi territoriali essenziali, di cui i medici di base rappresentano l’elemento fondamentale'.