Polizia locale, a Modena la cerimonia del 162esimo anniversario

È stato un anniversario di nuovo in presenza il 162esimo che la Polizia locale di Modena ha festeggiato in modo solenne oggi con il reparto di formazione schierato e la presentazione del Gonfalone della città di Modena, dei Gonfaloni della Provincia e del labaro del Corpo.Il sindaco Gian Carlo Muzzarelli e il comandante Roberto Riva Cambrino hanno aperto la commemorazione con la rassegna del Corpo sulle note del Piave prima degli inni nazionale e dell’Unione Europea, alla presenza delle autorità civili e militari della città tra cui la prefetta Alessandra Camporota, il presidente del Consiglio comunale Fabio Poggi, il procuratore della Repubblica Luca Masini, la questora Silvia Burdese, il comandante dell’Accademia militare Davide Scalabrin, il comandante del Comando provinciale dei Carabinieri Antonio Caterino, comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Ermanno Andriotto e il comandante della Guardia di Finanza Adriano d’Elia.Durante la cerimonia attestati per meriti di servizio ed elogi scritti sono invece stati assegnati a diversi operatori che si sono distinti nel corso del 2021 in attività operative di tipo molto diverso che “bene descrivono e rappresentano la professione”: le assistenti scelte Patrizia Paltrinieri e Barbara Genitoni; l’ispettore superiore Luigi Scannapieco, la sovrintendente Gilda Caridi e l’assistente Stefano Piva; gli ispettori Veronica Ballestrazzi e Alessandro Fiore; l’agente Ivana Vaccaro; l’assistente capo Elisabetta Buzzotta; l’ispettrice Alessia Leo, il sovrintendente Claudio Ferrari, gli assistenti capo Vincenzo Polo, Antonio Inglese, Monica Menghini, Danilo Carli e l’assistente scelto Carlo Lucca; i sovrintendenti Achille Reami, Claudio Ferrari, l’assistente Virna Biondini e l’agente Luca Avicolli; l’ispettrice superiore Annalisa Fiorini e l’ispettore Claudio Comastri; l’ispettore Alessandro Ottolini, l’ispettrice Fabiana Aimale, l’assistente capo Stefano Formentini, gli assistenti Gaetano Raucci, Fabio Pestilli e Alex Pescarolo.Attestati di riconoscenza da parte del Comando sono stati consegnati inoltre alla scuola media Carducci (a ritirare l’attestato è stata un’alunna che ha illustrato con fumetto l’attività di educazione stradale svolta in classe dalla Polizia locale) e all’Istituto professionale Cattaneo-Deledda per la sensibilità nella formazione degli studenti aderendo agli itinerari formativi generali di Educazione alle Legalità e specifici sulla violenza di genere. Attestati di riconoscenza, infine, anche a tutte le associazioni di volontariato che collaborano con la Polizia locale nell’ambito del progetto Volontari della Sicurezza (Corpo Guardie Ecologiche Volontarie della Provincia di Modena, Guardie ecologiche volontarie di Legambiente, Associazione Vivere sicuri, Associazione Nazionale Carabinieri, Associazione Nazionale Alpini, Associazione Nazionale City Angels Italia, Associazione Narxis, Associazione europea operatori di polizia, Associazione Scientifica Anti Crimine, Associazione Comunità Modenese per l'Integrazione e la Solidarietà), ai gruppi di Controllo del Vicinato rappresentati alla cerimonia dai coordinatori delle 4 zone e al Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile.