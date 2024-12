Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

E giunge il momento di collocazione a riposo per la dottoressa Patrizia Gambarini che dal 1986 al 1993 ha ricoperto l'incarico di Comandante della Polizia Municipale di Mirandola, poi risultata vincitrice del concorso come commissario della Polizia Municipale a Modena dove, da allora e fino al 31 dicembre 2019, ha diretto con successo tutte le unità operative, semplici e complesse, del Corpo, esercitando anche per molti anni il ruolo di vicecomandante, e nell'estate del 2018 di comandante. Ha inoltre negli anni partecipato e supervisionato numerose commissioni di concorso della pubblica amministrazione e della polizia locale e provinciale in particolare.

La professionalità, competenza, che si è evidenziata attraverso umanità e vicinanza al personale tutto, ha contraddistinto gli oltre venticinque anni di attività nel Comando di Modena, decenni in cui gli agenti, gli ufficiali e il personale amministrativo hanno trovato in lei disponibilità, ascolto, vicinanza, anche nei momenti difficili che hanno interessato il Corpo, senza dimenticare la capacità di ascolto e accoglienza sempre riservata ai Cittadini. Dal gennaio 2020 e fino ad oggi ha ricoperto incarico di Dirigente del servizio affari generali della Provincia di Modena, di vice segretario e responsabile anti-corruzione e privacy, oltre che ovviamente comandante della Polizia Provinciale.Il Sulpl, in occasione del pensionamento, le augura con il cuore serenità e soddisfazioni con la certezza che il momento di quiescenza sarà prodromico a trovare nuove energie per continuare a svolgere attività importanti per l’intera collettività.