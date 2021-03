'Post Covid: sostegno alle madri e fattore famiglia per ripartire'

'Istituire una misura a sostegno della maternità che preveda l’erogazione di un assegno mensile alle madri lavoratrici nell’esclusivo ambito familiare alla nascita del figlio o all’ingresso del figlio in famiglia in caso di affidamento o di adozione, oltre alla riconferma dell’assegno per ogni figlio successivo al primo. Occorre fare presente che oggi l’assegno di maternità è pari a 348 euro per 5 mensilità solo per famiglie con Isee fino a 17.416 euro, una misura apprezzabile ma insufficiente sia per l’esiguo importo, sia per la platea ristretta delle destinatarie. Per questo riteniamo che il Comune debba affiancare a tale aiuto, di cui si fa carico l’Inps, una propria misura a sostegno della maternità'. E' questa la mozione a prima firma della capogruppo di Fdi-Il Popolo della Famiglia Elisa Rossini, collegata alla proposta di Bilancio di previsione che verrà discusso in Consiglio comunale a Modena.'Ricordo in particolare che a ottobre 2019 il Consiglio comunale ha approvato una mia mozione che prevedeva la richiesta di stato di emergenza per denatalità nella città di Modena e che da allora purtroppo la situazione demografica già negativa si è aggravata a causa della emergenza pandemica, con la popolazione calata di 637 unità in un anno - continua Elisa Rossini -. Crediamo sia indispensabile mettere in campo interventi significativi a sostegno della famiglia, cellula fondamentale su cui si basa la società. Genitori, nonni, bambini e ragazzi stanno reggendo alla grave crisi che colpisce il nostro Paese, costruendo tra le mura domestiche circoli virtuosi di aiuto e sostegno reciproco materiale e morale, senza i quali non si sarebbe potuto fare fronte alle varie emergenze causate dalla pandemia. Si pensi in particolare allo svolgimento delle attività scolastiche con la modalità della didattica a distanza e alla chiusura di nidi e scuole dell’infanzia. Un tema, quello dell'aiuto alle famiglie, che, del resto, si intreccia più volte nelle pagine del bilancio di previsione. Penso ad esempio alle ulteriori esternalizzazioni previste per le scuole d'infanzia. Occorre prendere atto che il Comune non ha più le forze per gestire direttamente i servizi educativi, anche per gli effetti della denatalità. Occorre dunque una esternalizzazione vera, superando il paravento della Fondazione Cresciamo. Non siamo quindi d’accordo sul mantenimento della Fondazione e quindi nemmeno sull’esternalizzazione alla Fondazione che viene prospettata nell’emendamento del sindaco'.'Noi riteniamo che le famiglie si aiutano proprio con i sostegni economici alle madri e con una fiscalità che le sostenga veramente come l’adozione del fattore famiglia. Questi due elementi insieme potrebbero trattenere a Modena i giovani e far in modo che la curva della natalità riprenda a crescere - chiude Elisa Rossini -. Eppure prendiamo tristemente atto come le priorità per questa amministrazione siano altre. Siamo ancora costretti a leggere che si intende ampliare la collaborazione progettuale con le associazioni femminili e lgbtqi (lesbiche gay bisessuali transessuali queer intersex) presenti sul territorio attraverso la rete Ready, preferendo evidentemente tali collaborazioni a quelle con le associazioni familiari, mettendo dunque in secondo piano la famiglia così come declinata nella nostra costituzione all’articolo 29, quale società naturale fondata sul matrimonio'.