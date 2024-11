Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nella Lega record di preferenze per Stefano Bargi (1600 voti) che supera Giovanni Bertoldi, fermo a 470 consensi. In Forza Italia vince la sfida delle preferenze Antonio Platis (oltre 2mila consensi), con Piergiulio Giacobazzi fermo a poco più di 1100 voti e Gidari (oltre 760). Non dovrebbe però scattare il consigliere di Forza Italia a Modena in virtù dell'ottimo risultato dei forzisti a Parma con Vignali.Nella lista civica della Ugolini arriva primo Stefano Venuta davanti ad Anna Colli. Terzo Andrea Galli.