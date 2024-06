Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Fdi e - poco fa - anche i 5 Stelle.‘Il MoVimento 5 Stelle di Modena richiama tutti i rappresentanti e le forze politiche a non disperdersi in rivoli e discussioni poco sentite dai cittadini. Con il sindaco Mezzetti, siamo diventati parte di questa maggioranza che si caratterizza per trasparenza e innovazione, per cui, auspichiamo che in occasione dell’elezione del Presidente del Consiglio comunale, la prima prova esercitata dal nuovo consesso, non vi siano forzature, discussioni e ricerche di posizionamento che non ci piacciono. Ci auguriamo quindi che si possa trovare al più presto un accordo condiviso da tutte le forze e responsabile, per un ruolo di garanzia fondamentale, che deve trovare completa unanimità nell'espressione di scelta del candidato già alla prima votazione, senza indugi’ - affermano i 5 Stelle.

‘Il sindaco Mezzetti ha già dimostrato di voler imporre una svolta al governo della città, parlando di trasparenza, partecipazione e vicinanza ai cittadini. Il Consiglio Comunale non deve essere da meno e non deve perdersi in discussioni incomprensibili che allontanano i cittadini dalla politica. Il Consiglio Comunale, nell’individuare il proprio Presidente, deve operare immediatamente e all'unanimità, evitando schemi, prove di forza e imposizioni a favore del dialogo costruttivo e delle scelte condivise. Sappiamo che ci sono figure assolutamente degne di ricoprire questo ruolo e ci auguriamo di poter procedere senza ulteriori intoppi’ - chiudono i 5 Stelle.