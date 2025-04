Pulitanò (Fdi): 'Che ne è della promessa di Muzzarelli sugli ex magazzini frigoriferi?'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





'Da oltre un anno è stato presentato un progetto per la riqualificazione dell'edificio ex Magazzini frigoriferi in via Soli a Modena, ma il tema sembra essere finito nel dimenticatoio: Il 23 febbraio 2024 l'ex sindaco Muzzarelli veniva informato da un imprenditore modenese dell'intenzione di dare nuova vita allo stabile che da anni versa in uno stato di abbandono e degrado a due passi dal Museo Casa Natale Enzo Ferrari. L'immobile è stato acquisito il progetto è stato sviluppato da Innovative Solitions con lo scopo di creare una struttura di ospitalità turistica con vista sul Museo che dovrebbe essere un fiore all'occhiello e una delle tappe dei tanti turisti che negli ultimi anni riempiono in ogni stagione la nostra città. Eppure in un anno non è cambiato nulla'.

A denunciare il fatto è il consigliere comunale e regionale e presidente provinciale di Fratelli d'Italia Ferdinando Pulitanò.'Quella di un anno fa fu una bellissima notizia, soprattutto perché la zona di cui parliamo è vittima di criminalità e lasciata nella più completa incuria, con spacciatori e malviventi che circolano indisturbati, presentandosi a chi arriva da fuori e ai residenti in condizioni vergognose. La riqualificazione dell'edificio potrebbe sicuramente dare una svolta a tutta l'area, rompendo la catena di degrado che si è creata e che nessuno nell'Amministrazione a guida Pd sembra prendere sul serio - prosegue Pulitanò -.

'E' passato però ormai più di un anno da quando è stato effettuato un sopralluogo dell'area da parte dell'imprenditore (Franco Iorio ndr) e dell'ex sindaco che aveva sottolineato l'importanza di recuperare l'ex Magazzini frigoriferi anche grazie all'iniziativa di privati e la situazione si presenta sempre invariata e nessun accenno è più stato fatto ad un ipotetico inizio dei lavori - spiega il consigliere comunale -. Come Fratelli d'Italia chiediamo pertanto alla Giunta comunale se sia al corrente dell’opera di rigenerazione urbana che interessa l’edificio oggetto dell’interrogazione che ho depositato a mia prima firma e se esista un programma concreto, con relativa Progettazione esecutiva che includa la progettazione tecnica, le modalità, i costi e l'operatività. Inoltre, ci domandiamo se siano previsti contributi comunali per la realizzazione del progetto. Tutta l'area potrebbe beneficiare di questa iniziativa che crediamo debba essere portata avanti e incentivata dall'Amministrazione'.'Accolgo con piacere l’intervento in programma in via Soli, a pochi passi dal Museo Casa Natale Enzo Ferrari, dove un imprenditore privato ha acquisito l’edificio ex Magazzini frigoriferi generali e, con Innovative Solutions, ha sviluppato un progetto di riqualificazione per realizzarvi una struttura di ospitalità turistica' - aveva dichiarato Muzzarelli.