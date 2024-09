Pulitanò (Fdi): 'Modena non è sicura? Evidenti responsabilità Pd'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

dall’Indice della Criminalità 2024 del Sole 24 Ore , e conferma un aspetto che stiamo sottolineando da anni: la nostra città non è sicura e tutti gli interventi a tutela dei cittadini che abbiamo proposto nelle zone più critiche sono stati sempre respinti dalla sinistra. Da qualche anno a questa parte, in tutta Italia, classifiche come quella del Sole 24 Ore mettono le amministrazioni Pd di fronte alle enormi responsabilità politiche che stanno accumulando nei confronti dei cittadini'. Così Ferdinando Pulitanò, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, commentando i dati che vedono Modena al sedicesimo posto su scala nazionale per numero di reati. Il numero più rilevante riguarda i furti: in un anno ne sono stati denunciati 13.549, posizionando Modena al tredicesimo posto tra le città italiane.

In particolare, i furti in abitazione sono stati 2.571, il decimo dato più alto, mentre quelli sulle auto in sosta, con una crescita significativa, ammontano a 2.200.

'Al netto del facile gioco delle competenze – sottolinea Pulitanò – rimane il fatto che la sicurezza sia una prerogativa comunale e che a Modena la Polizia Locale non sia gestita adeguatamente. Da anni cerchiamo di portare alla luce le aree più critiche della città, ma la richiesta di maggiore sicurezza da parte del centrodestra è stata spesso definita ‘fumo negli occhi’. Non servono soltanto interventi occasionali: ormai, certi quartieri hanno bisogno di una presenza costante delle forze dell’ordine sul territorio per far sì che i cittadini si sentano sicuri'.



Tra i quartieri più critici, spicca senza dubbio la zona compresa tra il Tempio Monumentale, viale Crispi e la stazione.

'Un esempio eclatante dell’incapacità di risolvere i problemi da parte del Pd – dichiara il coordinatore provinciale – è rappresentato dalla zona Tempio-Stazione dove, nonostante le nostre ripetute richieste di maggiore illuminazione e di una gestione migliore delle grandi professionalità delle forze di Polizia Locale, non è accaduto nulla. È necessario un cambio radicale nella gestione delle forze dell’ordine, ma soprattutto nell’approccio alla sicurezza: la sinistra deve abbandonare il concetto di ‘sicurezza diffusa’ e ricordare che questo tema non è un lusso, ma un diritto di tutti i cittadini, specialmente delle fasce più deboli della popolazione. Anche a livello nazionale – accusa Pulitanò – il Pd ha costantemente delegittimato il lavoro delle forze dell’ordine, opponendosi con fermezza a qualsiasi iniziativa consentisse un ampliamento delle loro competenze. A tal proposito, l’amministrazione comunale di Modena si è sempre accodata a questa tendenza. Ad esempio, proposte di Fdi quali l'adozione di nuovi dispositivi per gli agenti (come body-cam o armi a impulso elettrico), e una migliore gestione degli agenti di Polizia Locale sono state sistematicamente respinte. Il 9 novembre scorso, ad esempio, durante il Consiglio comunale, è stata bocciata la mozione per l'apertura di un presidio di Polizia Locale in viale Caduti in Guerra al civico 161. Ci troviamo di fronte a una situazione imbarazzante – commenta Pulitanò – visto che lo stesso partito che per anni ha reso vano qualsiasi intervento volto a promuovere sicurezza nei quartieri più critici della città, in campagna elettorale ha illuso i modenesi ponendo questo tema tra le priorità assolute del suo progetto politico. La situazione di anarchia in cui versano alcune zone di Modena grida vendetta e credo che, ormai, sia arrivato il momento che i responsabili di certe negligenze facciano pubblica ammenda e si scusino con i cittadini'.