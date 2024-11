Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'La destra o è coraggio o non è. Oggi, come ieri' - scrive Pulitanò.E nei ringraziamenti di rito per le preferenze incassate l'immancabile citazione di Tolkien: 'Sono orgoglioso del risultato straordinario raggiunto col fuoco nelle vene da Fdi Modena' che richiama 'la furia guerriera dei suoi avi scorreva come fuoco nelle sue vene' del Signore degli Anelli.Insomma pieno stile saluto all'avambraccio e nostalgia per il glorioso passato Msi. Come detto, per i prossimi cinque anni in viale Aldo Moro non siederà alcun esponente del centrodestra 'moderato' di Modena.