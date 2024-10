Pulitanò (Fdi): 'Modena penultima per finanziamenti regionali al Tpl'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Persino l’intera area della Romagna, che unisce le province di Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena, riceve 46 euro pro-capite, mentre Modena nelle retrovie'. Così Ferdinando Pulitanò, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, interviene sul tema del trasporto pubblico locale.



'Non possiamo ignorare – prosegue Pulitanò – le colpe politiche che hanno portato la situazione dei trasporti modenesi allo sbando più totale. Invece di tutelare cittadini e lavoratori, le amministrazioni Pd hanno lasciato che l’azienda operasse senza una vera supervisione, scaricando disservizi e inefficienze su abbonati e dipendenti. Tutte le scelte strategiche hanno lasciato sempre a desiderare: tagli alle corse, sovraffollamento dei mezzi, turni massacranti per gli autisti e condizioni contrattuali inadeguate. E, nonostante tutto, la giunta Muzzarelli ha mantenuto per ben due mandati alla guida dell’azienda una figura incompetente come Cirelli, incapace di affrontare le criticità del trasporto pubblico e insensibile alle richieste di miglioramento da parte di autisti e cittadini'.





'Come se non bastasse – aggiunge Pulitanò – nel piano di investimenti la condizione contrattuale degli autisti resta critica, senza alcuna garanzia di miglioramento economico o lavorativo, mentre fare questo lavoro è diventato sempre più pesante negli ultimi due anni. I passeggeri si rivolgono agli autisti per lamentarsi dei disservizi, ma anche gli stessi lavoratori sono vittime di questi disagi. Ormai gli autisti sono diventati il capro espiatorio di un sistema inefficiente: i ritardi scatenano spesso insulti e aggressioni verbali, che ormai sembrano una routine ma, inspiegabilmente, di fronte a tutto ciò, l’azienda non muove un dito per la sicurezza dei suoi dipendenti. Molti lavoratori, inoltre, affrontano turni ‘spezzati’ che li impegnano dall’alba al tramonto, rendendo impossibile una vita normale. Modena merita un trasporto pubblico funzionale e sicuro, e gli autisti dei mezzi pubblici meritano condizioni dignitose. È arrivato il momento che i responsabili politici di questi disagi si scusino pubblicamente e i cittadini ricevano risposte concrete. Il trasporto pubblico non è solo un servizio, ma un diritto fondamentale che deve essere garantito a tutti. Non possiamo più tollerare che il caos creato dall’incompetenza politica del Pd continui a gravare su passeggeri e lavoratori', la conclusione di Pulitanò.