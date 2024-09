Punti Nascita: 'Basta chiusure spot, è mancata analisi seria e programmazione'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il suo, pronunciato durante l'ultimo incontro pubblico con il candidato alla presidenza della regione ed attuale sindaco di Ravenna Michele De Pascale, suona come un vero e proprio J'accuse nei confronti delle politiche sanitarie regionali degli ultimi anni. Sia nel merito di alcuni punti del dibattito politico, come i punti nascita, sia di metodo, arrivando a criticare, se non a mettere in discussione, la programmazione della regione nelle politica sanitaria.



'Uno dei problemi che non oggi abbiamo in questa regione è che manchiamo di programmazione sanitaria e sociale costruita sui bisogni della popolazione e dei diversi territori'. Ed è qui che la Costi torna sui punti nascita, chiuso di fatto nel dicembre 2022 dall'Ausl e della Regione, ancora prima del 31 dicembre, data oltre la quale la commissione sanitaria regionale (che aveva redatto la relazione di accompagnamento alla richiesta di deroga alla apertura inviata dalla Regione al Ministero), aveva espresso parere contrario all'apertura oltre alla tale data.



Indicando che sarebbe stata opportuno, per diverse motivazioni di carattere tecnico, chiudere il punto.



'Io sono una di quelle che sostiene che bisogna riaprire il punto nascita di Mirandola, partendo da una analisi seria della situazione e di cosa oggi c'è realmente bisogno. Forse sono una delle poche che ha letto il report sul nascere in Emilia-Romagna del 2021 dove ci dicevano che i punti nascita erano sicuri. Io non ci sto ad una chiusura a spot come è stata fatta fino ad oggi. Bisogna riprendere almeno in mano il tema della natalità, analizzare i bisogni, anche di sicurezza della donne e dei territori e poi costruire i servizi che devono essere assicurati, perché non si può chiudere e poi dire che è sempre successo, quando non è mai successo, che una donna sia obbligata a partorire in macchina'.



Da qui la stoccata arriva anche rispetto ad una governance troppo centralizzata della sanità pubblica, in sostanza lontana dai territori e dalla conoscenza dei singoli bisogni. 'Le direzioni generali sono organismi monocratici che non metto in discussione ma in democrazia serve il confronto e non c'è mai un solo elemento che decide in modo autonomo ma serve un contraltare. In questo senso è importante dare importanza al ruolo dei sindaci e della CTSS'



Gi.Ga.