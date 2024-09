'Punti nascita, Costi non si è mai opposta realmente alla chiusura voluta dal suo partito e dalla Regione'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Dove era il consigliere Costi quando nel 2022 la commissione sanitaria regionale, nella relazione allegata alla richiesta di deroga all'apertura del punto nascita di Mirandola, indicò che l'attività del punto nascita doveva cessare entro il 31 dicembre? Perché a fronte delle numerose istanze presentate dall'opposizione in Consiglio Regionale per garantire l'apertura dei punti nascita lei e il suo partito votarono sempre contro? Perché lei e il suo partito votarono contro alla richiesta di deroga alla apertura del punto nascita di Pavullo riformulata sulla base dei dati esatti sulle distanza e i tempi di percorrenza, sbagliati e penalizzati nella prima richiesta di deroga?



Perché non si è mai opposta, fuori dalla campagna elettorale, ad un disegno chiaro della Regione governata dal PD, di chiudere il punto nascita di Mirandola, adducendo problemi come l'impossibilità di organizzare una turnazione di medici e specialisti, cosa che per altre Ausl sarebbe possibile fare in provincia di Bologna, per Alto Reno, e in provincia di Parma, con Borgotaro? La rotazione dei professionisti e controproducente per l'Ausl di Modena e non lo è per nei distretti sanitari di altre province?'



Così Maria Cristina Bettini, in replica alle dichiarazioni del consigliere regionale del Partito Democratico Palma Costi nell'ultimo incontro alla festa provinciale dell'Unità e qui pubblicate.



'In questi anni di attività nel comitato e di politica attiva abbiamo documentato e ricordiamo bene che nella realtà nessun atto del PD e del consigliere Costi è coerente con quanto la stessa consigliere prova a raccontare ai cittadini oggi, a soli scopi elettorali. Situazioni, come il rischio per le donne che vivono nelle aree della provincia rimaste prive di riferimento dopo la chiusura di quelli che erano eccellenze come i punti nascita di Pavullo e Mirandola, siamo noi e non il consigliere Costi che le hanno denunciate. A controbattere alle dichiarazioni dell'Ausl secondo cui la chiusura dei punti nascita non incide sulla sicurezza e in generale, sulla serenità delle donne, siamo stati noi. A dire che anche per Pavullo e per Mirandola si potevano mantenere le condizioni per garantire la sicurezza e l'apertura, anche attraverso le turnazioni, siamo stati e siamo noi non lei. Per questo chiediamo alla Costi e agli esponenti PD che predicano bene e razzolano male, molto male, di evitare di prendere in giro i cittadini spacciando un impegno che nei fatti non c'è mai stato e, si sa, non ci sarà mai'.