Punto nascita Pavullo: la relazione Ausl smonta le speranze di riapertura

Che il punto nascita dell'ospedale di Pavullo, chiuso nel 2017, fosse destinato a non riaprire, era già convinzione diffusa. Anche perché la politica sanitaria nazionale, provinciale e regionale che aveva portato alle condizioni per la chiusura, dirottando dal 2011 sempre più donne residenti del distretto del Frignano e delle aree montane a partorire a Sassuolo o a Modena, portando al di sotto dei 500 i parti annuali, derogabile solo per particolari condizioni tra cui quelle orogeografiche (che non vennero adeguatamente evidenziate nella prima richiesta di deroga all'apertura bocciata dal ministro Lorenzin), non era e non è cambiata.In questa consapevolezza apparvero subito per quello che erano, ovvero promesse elettorali che probabilmente non avrebbero trovato riscontro nella realtà, le dichiarazioni elettorali del Presidente della Regione Stefano Bonaccini, ora impegnato in un tour italiano per la corsa alla segreteria nazionale del PD.Quando un punto nascita chiude, per volontà politica, porta con se la scomparsa di tutto ciò che ci sta attorno. Dalle sale operatorie, agli specialisti ostetrici, ginecologi, anestesisti, neonatologi. Insomma, con la chiusura di un punto nascita si chiude un intero sistema che riguarda anche l'emergenza ospedaliera. Che difficilmente potrà essere ripristinato, soprattutto nel momento in cui il ripristino di quelle condizioni per la sicurezza e per la piena operatività non sono più sostenibili, anche e sopratutto sotto l'aspetto economico.Ed è quello che emerge dalla relazione tecnica della quale siamo entrati in possesso nei giorni scorsi, con la quale l'Ausl ha trasmesso alla regione le proprie valutazioni rispetto a cosa si dovrebbe fare, allo stato attuale, all'ospedale di Pavullo, per riaprire il punto nascita. Con relativa nota spese. Comprensiva di dichiarazioni conclusive.

A differenza di Mirandola, per la quale la commissione tecnica regionale ha chiesto la chiusura del punto nascita dal 31 dicembre, per Pavullo il parere contrario alla riapertura non viene esplicitamente scritto, ma di fatto sta nelle cose. Soprattutto se quando queste valutazioni sono funzionali e basilari alle scelte dell'organismo politico regionale e nazionale. Al termine dell'elenco delle cose da fare e delle relative spese (tra personale e riavvio di strutture) si calcola una spesa di 5 milioni di euro, e l'Ausl specifica quanto segue:



Stante l’attuale contesto epidemiologico che stima per il PN di Pavullo un numero di parti attesi non superiore ai 125/anno, al fine di garantire i livelli di sicurezza attesi, occorre:



- da un lato investire sull’adeguamento della struttura e delle tecnologie attualmente non in linea con

i requisiti previsti dalla normativa,



- dall’altro, l’avvio dell’attività impone di arruolare un numero importante di professionisti in

particolare anestesisti, ginecologi e neonatologi, figure difficilmente reperibili sul mercato.

Anche ricorrendo alla collaborazione dei punti nascita di Sassuolo e Policlinico ai quali demandare

l’acquisizione del personale che poi sarà impiegato in modo integrato, le risorse necessarie potranno essere assicurate con estrema difficoltà, ora, ed almeno nei prossimi 5-8 anni.



Inoltre, già in molte realtà si è sperimentata la rotazione del personale con risultati non ottimali, sia in termini di qualità e sicurezza dell’assistenza che di “fuga” dei professionisti da tali contesti quando prolungati nel tempo.



E' chiaro che di fronte ad uno scenario di questo genere, che inserisce un elemento epidemiologico non strutturale ma manca di uno degli elementi fondanti e strutturali per l'ipotesi di riapertura, ovvero la distanza tra la residenza e gli ospedali di Sassuolo e Modena, ed i relativi tempi di percorrenza, (fondamentale in caso di parti in emergenza urgenza visto che non possiamo dimenticare i parti in ambulanza e purtroppo la morte di un neonato all'ospedale di Sassuolo dopo il trasporto in urgenza dal comune di Pavullo), difficile pensare che il ministero possa procedere ad un via libera alla riapertura. Assumendosi la responsabilità enorme di una forzatura sia dal punto di vista amministrativo che dal punto di vista della spesa pubblica. Insomma nella relazione tecnica vengono evidenziati solo le criticità e nessuna opportunità.



Assisteremo probabilmente nelle prossime settimane ad un rimpallo di responsabilità politiche su una mancata riapertura che, come detto, sta nelle cose e, per questo, quasi certa. Ma i documenti, emersi solo nelle ultime settimane, tolgono il velo di una politica che su questo fronte ha giocato sempre a carte coperte, soprattutto nei confronti dei territori periferici della provincia che, in particolar modo dal 2011, hanno visto accellerare il processo di smantellamento dei presidi di prossimità, senza soluzione di continuità e soprattutto senza ritorno.



Abbiamo chiesto in forma scritta questa mattina al sindaco di Pavullo se di questo ha parlato, ieri, con l'Assessore regionale alla sanità Donini, in occasione dell'inaugurazione del Pronto Soccorso ristrutturato. Attendiamo risposta.





Gi.Ga.