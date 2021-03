Punto nascita Pavullo: 'Bonaccini onori subito l'impegno, se volesse potrebbe farlo anche oggi'

‘Sulla riapertura del punto nascita di Pavullo il Presidente della Regione Bonaccini, insieme al Ministro Speranza, sta prendendo in giro i cittadini. Dopo un anno e mezzo e’ ora di smetterla. Entrambi, nell'autunno del 2019, in piena campagna elettorale, avevano annunciato da Modena che il protocollo era già pronto. Sappiamo che la riapertura necessita di vari passaggi, comprese le motivazioni stesse a supporto di una richiesta di riapertura e la garanzia di standard di sicurezza, come quelli previsti e garantiti tre anni fa per Mirandola, ma queste condizioni per Pavullo ci sono già tutte. Basta la volontà politica di tradurle in pratica. E l'emergenza Covid, pur concreta, non può continuare ad essere una scusa per rimandare in eterno'.Torna sulle dichiarazioni del Presidente della Regione che nei giorni scorsi ha ammesso che la chiusura del punto nascita di Pavullo (nell'ottobre del 2017), fu uno sbaglio al quale si dovrebbe porre rimedio, ilUna soluzione che per il coordinatore azzurro sarebbe praticamene già pronta ed attuabile.'Sul tavolo di Bonaccini già da anni c’è la richiesta di nuova deroga all'apertura, che anche grazie al lavoro dei comitati contiene tutte le informazioni rispetto alla criticità del territorio e alla difficoltà, come troppo spesso la cronaca di questi tre anni ha confermato, di raggiungere il primo punto nascita disponibile di Sassuolo. Con effetti drammatici e devastanti che è doveroso, in futuro, evitare. Così come è pronto il protocollo che permette al Ministero, come confermato un anno e mezzo fa da Speranza a Modena, di garantire l'apertura su semplice richiesta della Regione. Ormai non è più una questione politica e di parte, è questione di credibilità, di volontà e capacità di onorare la parola data dal Presidente Bonaccini agli elettori e a tutti i cittadini emiliano-romagnoli”.