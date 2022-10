Questura di Modena, Pd attacca. Barcaiuolo: 'Carpentieri intenerisce'

Con un ordine del giorno presentato nell’ultimo Consiglio comunale di Modena, il Partito democratico ha impegnato sindaco e giunta a sostenere, direttamente presso il governo e il ministero degli Interni, coinvolgendo anche i parlamentari modenesi, il completamento dell’iter per elevare di fascia la questura di Modena.Il capogruppo Antonio Carpentieri, primo firmatario dell’odg, ha ricordato che il Consiglio comunale di Modena nella seduta del primo ottovre 2020 aveva già approvato una mozione con la quale riteneva necessario elevare la questura di Modena dall’attuale fascia a quella superiore.'La normativa che stabilisce per la questura di Modena un organico di circa 350 unità, è molto datata in quanto fa ancora riferimento al DM 16 marzo 1989 ò spiega Carpentieri - dal 1989 Modena è molto cambiata, è palese dunque che rispetto a 30 anni fa i compiti attribuiti alla Questura e le esigenze di sicurezza da parte dei cittadini siano aumentati esponenzialmente; senza trascurare i recenti fenomeni di criminalità organizzata confermati dal processo Aemilia.Immediata la replica del senatore Fdi Michele Barcaiuolo.“Intenerisce l’intervento di Carpentieri che, dopo dieci anni di Governo in cui non sono riusciti a portare a Modena neanche un poliziotto in più, anzi c’è stata una riduzione drastica dell’organico, ora invoca l’intervento del Governo. Col centrodestra al Governo sicuramente il tema sicurezza sarà prioritario così come sarà prioritario l’obiettivo di una crescita capillare delle Forze dell’Ordine anche a Modena - commenta Barcaiuolo -. Gli episodi di criminalità nel centro storico di Modena sono sempre più allarmanti e preoccupanti, i cittadini arrivano addirittura ad aver paura a lasciare le proprie abitazioni in orario serale e notturno e a frequentare determinate aree limitrofe al centro; episodi di spaccio, degrado e criminalità non sono certamente la vetrina che Modena merita. Elevare la questura di Modena a fascia A è una richiesta che ci vede certamente concordi, anzi principali promotori visto che sono diversi anni che Fratelli d’Italia sollecita il sindaco Muzzarelli a richiedere all’esecutivo nazionale una modifica della normativa in tal senso. Forse dieci anni di Governo di centrosinistra non sono stati sufficienti per risolvere la problematica e ridare il giusto decoro, in termini di sicurezza, alla città di Modena. Serviva un Governo di centrodestra per far sì che la sinistra smettesse di considerare percezioni di Fratelli d’Italia gli episodi di criminalità ormai all’ordine del giorno a Modena'.