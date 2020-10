Questura Modena non di fascia A, il sindaco respinge le accuse: 'Il governo ci ascolta e il nostro lavoro è puntuale'

Una amministrazione senza peso rispetto al governo nazionale, priva di volontà e capacità politica di porre sul tavolo del governo con efficacia la richiesta dell'elevazione della questura di Modena alla fascia A.Le sfumatore sono diverse ma è questo a grandi linee il filo conduttore che unisce gli interventi dell'opposizione nel dibattito scaturito dalla mozione presentata dal gruppo PD e dai gruppi di maggioranza per impegnare il Comune a chiedere ed ottenere l'elevazione in fascia A.Un tema ed una richiesta sostenuta da anni dai sindacati di Polizia di fronte all'aumento costante, in provincia di Modena, negli ultimi venti anni, della popolazione, dell'immigrazione, e dei reati, oltre che dell'infilitrazione ed il radicamento della criminalità organizzata. Elementi che hanno portato un enorme lavoro in più per gli organici della questura, ancora definiti dalla realtà sociale, economica e della criminalità, del 1989. L'elevazione della questura in fascia A consentirebbe un aumento strutturale delle funzioni, delle risorse umane ed economiche non solo della questura ma anche dei locali commissariati di Polizia sul territorio, di Carpi e Sassuolo.Il sindaco, nell'intervento, afferma di essere impegnato a ragionare sul tema più ampio delle carenze degli organici di tutte le forze di Polizia, giudica non scontato l'arrivo, anche se in numero inferiore rispetto ad altri centri italiani, di nuovi agenti di Polizia e rassicura sui contatti con il governo nazionale. 'Con il ministro Lamorgese ci parlo e lei risponde a differenza di quanto faceva il suo predecessore (Salvini), e mi ha rassicurato che verrà a Modena. Non è vero che il nostro lavoro non è considerato. Lo è anche perché è un lavoro preciso e puntuale'Gi.Ga.