Rando (Pd): 'Solidarietà alla vittima di Vignola e pieno sostegno alla sindaca Muratori'

'Esprimo profonda solidarietà e vicinanza alla giovane donna vittima della brutale violenza sessuale avvenuta a Vignola. Un fatto gravissimo, che ci scuote e chiama tutte e tutti a una presa di posizione netta, senza ambiguità. La violenza sulle donne è un'emergenza quotidiana che richiede non solo indignazione, ma soprattutto azioni concrete, responsabilità istituzionale e un impegno collettivo che attraversi la politica, le istituzioni e la società civile'. Così la senatrice modenese del Partito Democratico Enza Rando.

'Con altrettanta fermezza – prosegue Rando – condanno la violenta e diffamatoria campagna d’odio che si è scatenata in questi giorni contro la sindaca di Vignola, Emilia Muratori. Un attacco carico di sessismo e delegittimazione personale, che rappresenta una forma subdola ma pervasiva di violenza di genere, quella che colpisce le donne nei luoghi decisionali, cercando di isolarle, intimidirle, ridurle al silenzio. Chi attacca una donna per il ruolo che ricopre, per il suo impegno pubblico, perché donna e perché amministratrice, attacca l'intero sistema democratico. Alla sindaca Muratori – conclude la senatrice Pd - va la mia piena solidarietà e il mio sostegno per il coraggio e la serietà con cui continua a lavorare al servizio della sua comunità'.