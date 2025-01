Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Era il 7 aprile del 2023 quando intorno alle 13, due uomini incappucciati, dopo aver scardinato con l'impiego della ventoso il vetro di un infisso, si erano introdotti all'interno della filiale di Bomporto, nella frazione di Solara, della Bper, in quel momento chiusa il pubblico ma con addetti all'interno.Dopo aver spintonato e minacciato il direttore e due dipendenti con un cutter, i due si erano fatti aprire la cassetta di alimentazione dello sportello bancomat prelevandone il contenuto contante per un importo di circa 90mila euro, per poi dileguarsi a piedi nelle vie limitrofe. Le indagini scattarono nell’immediato da parte dei Carabinieri, coordinate della procura della Repubblica di Modena.

Attraverso testimonianze, analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza pubblica e privata, oltre ai rilevatori di targhe, i militari sono riusciti a documentare come il delitto fosse stato anticipato nei giorni precedenti da diversi sopralluoghi eseguiti da più di due individui con l'utilizzo di due autovetture, una prelevata noleggio e l'altra con targhe contraffatte impiegate per allontanarsi dalla località della rapina dopo il colpo.L'attività investigativa delegata ai Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Modena ha permesso l'acquisizione di gravi indizi di colpevolezza, in prima battuta nei confronti di due uomini entrambi pregiudicati originari di Terni e di Napoli: l'uno di 53 anni e l'altro di 37 anni, che avevano avuto ruolo attivo nella rapina. Nei loro confronti il Pubblico Ministero ha formulato la richiesta di custodia cautelare confermata dal GIP che ha emesso il provvedimento eseguito poi dagli operatori dei Carabinieri Vibo e Lamezia terme il 28 settembre 2024.Sulla base delle delle confessioni dei due rese in sede di interrogatorio, la Procura ha disposto ulteriori indagini nei confronti di un altro pregiudicato, un 52enne di Napoli, sul conto del quale sono stati raccolti ulteriori elementi che ne hanno confermato la partecipazione all'organizzazione della rapina. Anche nei suoi confronti è stata formulata richiesta di misura cautelare, condivisa dal Gip di Modena che ha emesso i provvedimento restrittivo il 31 dicembre scorso, eseguito nei giorni successivi dai Carabinieri di Modena e Vibo Valentia.