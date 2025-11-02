Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Rave Campogalliano, Giacobazzi (Fi): 'Grazie a forze dell’ordine, ora individuare i responsabili'

Rave Campogalliano, Giacobazzi (Fi): 'Grazie a forze dell’ordine, ora individuare i responsabili'

'Conclusa l’emergenza sarà fondamentale avviare un percorso concreto di recupero e valorizzazione del sito dell’ex Bugatti'

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Mivebo

'Plauso e riconoscenza alle forze dell’ordine per la gestione attenta e responsabile del rave nell'area ex Bugatti a Campogalliano. Il loro lavoro, condotto con equilibrio e fermezza, ha permesso di tutelare la sicurezza pubblica e mantenere l’ordine'. Lo dichiara Piergiulio Giacobazzi, coordinatore e consigliere provinciale di Forza Italia a Modena.

'Ora auspichiamo che i controlli portino all'individuazione dei responsabili dell’occupazione abusiva, a partire dagli organizzatori dell'evento e da chi ha gestito lo spaccio di sostanze stupefacenti all'interno. Queste persone dovrebbero anche essere perseguite per i danneggiamenti certamente creati. È fondamentale che le leggi vigenti siano applicate con il massimo rigore: chi ha scelto di violarle e mettere in pericolo migliaia di giovani deve essere perseguito senza attenuanti - continua Giacobazzi -. Conclusa l’emergenza sarà fondamentale avviare un percorso concreto di recupero e valorizzazione del sito dell’ex Bugatti, sostenendo l'associazione che grazie al lavoro degli ex custodi ha continuato a lavorare per la tutela del luogo e nel coinvolgimento oltre della proprietà anche delle istituzioni. Quel luogo rappresenta un pezzo importante della nostra storia industriale e della Motor Valley modenese. Un appello che lanciamo anche al cittadino illustre di Campogalliano ed europarlamentare Stefano Bonaccini. Dalla ferita di questi giorni può e deve nascere un progetto di rinascita per un luogo simbolo della nostra identità e della nostra storia'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Rave abusivo all’ex Bugatti: controlli intensificati, nessuno sgombero forzato, iniziato il deflusso

Rave abusivo all’ex Bugatti: controlli intensificati, nessuno sgombero forzato, iniziato il deflusso

Il rave di Halloween all'ex Bugatti continua: controlli serrati all'esterno, ma nessuno sgombero

Il rave di Halloween all'ex Bugatti continua: controlli serrati all'esterno, ma nessuno sgombero

Rave, Dondi: 'Cosa pensa la Camporota?'. Il sindaco: 'Cosa c'entra Campogalliano con Modena?'

Rave, Dondi: 'Cosa pensa la Camporota?'. Il sindaco: 'Cosa c'entra Campogalliano con Modena?'

Rave abusivo a Campogalliano, per ora identificati 300 partecipanti e rilevate 50 targhe

Rave abusivo a Campogalliano, per ora identificati 300 partecipanti e rilevate 50 targhe

Rave all'ex Bugatti: 'Siamo distrutti da quelle immagini, sfregio enorme a luogo simbolo della Motor Valley'

Rave all'ex Bugatti: 'Siamo distrutti da quelle immagini, sfregio enorme a luogo simbolo della Motor Valley'

Campogalliano: a migliaia al rave abusivo nello stabilimento dell'ex Bugatti

Campogalliano: a migliaia al rave abusivo nello stabilimento dell'ex Bugatti

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Articoli più Letti Modena, Guerzoni demansionato da Mezzetti: il Pd ne prende atto e consola il pupillo di Muzzarelli

Modena, Guerzoni demansionato da Mezzetti: il Pd ne prende atto e consola il pupillo di Muzzarelli

'Rifiuti a Modena, così il sindaco riporta l’orologio indietro di quattro anni'

'Rifiuti a Modena, così il sindaco riporta l’orologio indietro di quattro anni'

Sagre e feste nel fine settimana in provincia di Modena: la castagna protagonista

Sagre e feste nel fine settimana in provincia di Modena: la castagna protagonista

Paldino e Mezzetti ai ferri corti: 'Non sta al sindaco dire a una forza civica cosa fare'

Paldino e Mezzetti ai ferri corti: 'Non sta al sindaco dire a una forza civica cosa fare'

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Articoli Recenti Modena, ecco l'ordinanza del prefetto sulle Zone Rosse: dalla stazione al parco XXII aprile

Modena, ecco l'ordinanza del prefetto sulle Zone Rosse: dalla stazione al parco XXII aprile

Parma, vergognosi cori fascisti dalla sede di Fratelli d’Italia: 'Duce, duce, duce'. Indaga la Digos

Parma, vergognosi cori fascisti dalla sede di Fratelli d’Italia: 'Duce, duce, duce'. Indaga la Digos

Baby Gang, Giacobazzi (Forza Italia): 'Sicurezza, approccio fallimentare'

Baby Gang, Giacobazzi (Forza Italia): 'Sicurezza, approccio fallimentare'

Scandalo Amo, sulla azione di responsabilità l'avvocato dopo mesi non ha ancora espresso parere

Scandalo Amo, sulla azione di responsabilità l'avvocato dopo mesi non ha ancora espresso parere