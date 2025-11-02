Rave Campogalliano, Giacobazzi (Fi): 'Grazie a forze dell’ordine, ora individuare i responsabili'

'Plauso e riconoscenza alle forze dell’ordine per la gestione attenta e responsabile del rave nell'area ex Bugatti a Campogalliano. Il loro lavoro, condotto con equilibrio e fermezza, ha permesso di tutelare la sicurezza pubblica e mantenere l’ordine'. Lo dichiara Piergiulio Giacobazzi, coordinatore e consigliere provinciale di Forza Italia a Modena.

'Ora auspichiamo che i controlli portino all'individuazione dei responsabili dell’occupazione abusiva, a partire dagli organizzatori dell'evento e da chi ha gestito lo spaccio di sostanze stupefacenti all'interno. Queste persone dovrebbero anche essere perseguite per i danneggiamenti certamente creati. È fondamentale che le leggi vigenti siano applicate con il massimo rigore: chi ha scelto di violarle e mettere in pericolo migliaia di giovani deve essere perseguito senza attenuanti - continua Giacobazzi -. Conclusa l’emergenza sarà fondamentale avviare un percorso concreto di recupero e valorizzazione del sito dell’ex Bugatti, sostenendo l'associazione che grazie al lavoro degli ex custodi ha continuato a lavorare per la tutela del luogo e nel coinvolgimento oltre della proprietà anche delle istituzioni. Quel luogo rappresenta un pezzo importante della nostra storia industriale e della Motor Valley modenese. Un appello che lanciamo anche al cittadino illustre di Campogalliano ed europarlamentare Stefano Bonaccini. Dalla ferita di questi giorni può e deve nascere un progetto di rinascita per un luogo simbolo della nostra identità e della nostra storia'.