Rebecchi (Pd) ex leader M5S: 'Sentinelle grilline? Sono solo umarel'

'Mi sono candidato col Pd perchè ritengoun grande presidente'. Così, ex leader di Modena del Movimento 5 Stelle, spiega la sua decisione di candidarsi nella lista Pd in vista del voto del 26 gennaio.'Solo testimoniare una presenza deprime e mortifica quello chevolevano: portare i cittadini nelle istituzioni per incidere e non per osservare - continua Rebecchi -. Il concetto di sentinelle (termine con cui il candidato Benini presidente 5 Stelle si è presentato ndr) significa fare gli umarel, che guardano i cantieri ma non hanno nessuna possibilità di incidere. Io sono la testimonianza di questa Regione ben amministrata per 70 anni dove l'ascensore sociale ha funzionato:e ho riscattato la condizione di estrema povertà di questa Regione. Per me le 5 Stelle restano tali e il 26 gennaio invece che un ruolo di sentinella si può scegliere di incidere votando il Pd e scrivendo Rebecchi'.