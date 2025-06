Referendum a Modena, Reggianini (Pd): 'Risultato complessivo deludente'

'Non possiamo dirci soddisfatti dall’esito complessivo dei referendum, che non hanno raggiunto il quorum. Ciò detto, la fotografia che restituiscono l’Emilia-Romagna, e il territorio della provincia di Modena in particolare è molto diverso da quello di altre zone del Paese: alle urne sono andate oltre 200 mila cittadini, una percentuale che, rapportata alla totalità degli aventi diritto al voto, colloca i nostri territori in vetta in termini di sensibilità a temi come quelli oggetto di consultazione e, in assoluto, rispetto all’esercizio del diritto di votare ed esprimersi'. Così il segretario provinciale Pd Stefano Reggianini.

'In provincia di Modena, il risultato si traduce in 206.000 persone che si sono recate alle urne, attestando una forte partecipazione, non troppo distante da quella vista alle elezioni regionali dello scorso novembre. Inoltre, in numerosi centri, da Modena città a Carpi, passando per Nonantola, Soliera e Castelfranco Emilia, si supera ampiamente il 40% degli aventi diritto - chiude Reggianini -. Questa consapevolezza deve spingerci a rimboccarci le maniche, impegnandoci per le battaglie di giustizia sociale che, se anche in tale frangente non hanno superato questo scoglio, non passano certo in secondo piano. Ci sono temi centrali, come la sicurezza sul lavoro, le tutele dei lavoratori, l’integrazione dei cittadini di origine straniera, che non sono e non potranno mai essere oggetto di tatticismo politico. Giuste battaglie che il centrosinistra modenese e italiano continuerà ad affrontare, con l’obiettivo di farle diventare sfide di tanti. In chiusura, ci tengo particolarmente a ringraziare le centinaia di volontarie e volontari, tutte e tutti i militanti che si sono spesi senza risparmio in questa campagna elettorale. Continueremo a portare la bandiera delle battaglie civili di giustizia sociale, anche per onorare il loro impegno'.