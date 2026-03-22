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Referendum, alta affluenza nel primo giorno: in provincia di Modena ha votato il 54,4%

Referendum, alta affluenza nel primo giorno: in provincia di Modena ha votato il 54,4%

Modena al 58,35. Castelnuovo Rangone il comune dove si è votato di più, Pievepelago dove si è votato meno

2 minuti di lettura
Alta affluenza ai seggi nella prima giornata di voto. Alle ore 23 a Modena città avevano votato 77.882 aventi diritto per una percentuale del 58,35.
L’affluenza complessiva in provincia di Modena al referendum sulla riforma della giustizia alle ore 23 si attesta.al 54,4%

La provincia di Modena chiude la giornata referendaria con un’affluenza complessiva del 19,33% alla prima rilevazione delle ore 12, del 46,82% alla seconda rilevazione delle ore 19, e del 54,42% delle ore 23. Un dato in linea con il trend regionale, con differenze significative tra pianura, area urbana e Appennino.
I
l dato del Comune di Modena
Nel capoluogo, dove erano chiamati al voto gli elettori di 190 sezioni, l’affluenza finale si attesta al 58,35%, superiore sia alla media provinciale sia a quella di molti comuni limitrofi.

I comuni con l’affluenza più alta
Il comune con la percentuale più elevata è Castelnuovo Rangone, che raggiunge il 57,28%. Seguono Formigine con il 57,07%, San Cesario sul Panaro – 56,70%, Nonantola – 56,12%
Carpi – 55,71%

I comuni con l’affluenza più bassa
Il dato più basso si registra a Pievepelago, con un’affluenza finale del 42,69%, seguito da: Lama Mocogno – 46,00%, Sestola – 46,12%, Montecreto – 45,61%, Montese – 45,94%

Elenco completo dei comuni con
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affluenza finale in percentuale
Bastiglia 53,91
Bomporto 51,43
Campogalliano 55,43
Camposanto 53,32
Carpi 55,71
Castelfranco Emilia 53,29
Castelnuovo Rangone 57,28
Castelvetro di Modena 54,53
Cavezzo 54,29
Concordia sulla Secchia 49,37
Fanano 50,04
Finale Emilia 48,74
Fiorano Modenese 52,55
Fiumalbo 49,75
Formigine 57,07
Frassinoro 49,14
Guiglia 49,17
Lama Mocogno 46,00
Maranello 53,35
Marano sul Panaro 49,60
Medolla 55,86
Mirandola 52,54
Modena 58,35
Montecreto 45,61
Montefiorino 50,71
Montese 45,94
Nonantola 56,12
Novi di Modena 50,83
Palagano 51,45
Pavullo nel Frignano 46,77
Pievepelago 42,69
Polinago 46,58
Prignano sulla Secchia 52,25
Ravarino 54,01
Riolunato 48,72
San Cesario sul Panaro 56,70
San Felice sul Panaro 51,58
San Possidonio 48,72
San Prospero 48,55
Sassuolo 51,64
Savignano sul Panaro 53,63
Serramazzoni 48,74
Sestola 46,12
Soliera 55,33
Spilamberto 54,46
Vignola 53,22
Zocca 49,04

Lunedì 23 marzo seggi aperti dalle ore 7 alle ore 15
Il prossimo aggiornamento sull'affluenza è atteso alle ore 15 di lunedì 23 marzo, quando i seggi si chiuderanno e inizieranno le operazioni di spoglio. Lunedì mattina i seggi apriranno alle ore 7
Per votare è necessario presentarsi al seggio con un documento di riconoscimento valido e la tessera elettorale. Chi l'ha smarrita può rivolgersi all'anagrafe del proprio comune di residenza, aperta per tutta la durata delle operazioni di voto. Gli elettori con disabilità che non possono esercitare autonomamente il voto possono essere accompagnati in cabina da una persona di fiducia iscritta nelle liste elettorali di qualsiasi comune.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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