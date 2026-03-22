Referendum, alta affluenza nel primo giorno: in provincia di Modena ha votato il 54,4%

Alta affluenza ai seggi nella prima giornata di voto. Alle ore 23 a Modena città avevano votato 77.882 aventi diritto per una percentuale del 58,35.L’affluenza complessiva in provincia di Modena al referendum sulla riforma della giustizia alle ore 23 si attesta.al 54,4%La provincia di Modena chiude la giornata referendaria con un’affluenza complessiva del 19,33% alla prima rilevazione delle ore 12, del 46,82% alla seconda rilevazione delle ore 19, e del 54,42% delle ore 23. Un dato in linea con il trend regionale, con differenze significative tra pianura, area urbana e Appennino.Nel capoluogo, dove erano chiamati al voto gli elettori di 190 sezioni, l’affluenza finale si attesta al 58,35%, superiore sia alla media provinciale sia a quella di molti comuni limitrofi.Il comune con la percentuale più elevata è Castelnuovo Rangone, che raggiunge il 57,28%. Seguono Formigine con il 57,07%, San Cesario sul Panaro – 56,70%, Nonantola – 56,12%Carpi – 55,71%Il dato più basso si registra a Pievepelago, con un’affluenza finale del 42,69%, seguito da: Lama Mocogno – 46,00%, Sestola – 46,12%, Montecreto – 45,61%, Montese – 45,94%Bastiglia 53,91Bomporto 51,43Campogalliano 55,43Camposanto 53,32Carpi 55,71Castelfranco Emilia 53,29Castelnuovo Rangone 57,28Castelvetro di Modena 54,53Cavezzo 54,29Concordia sulla Secchia 49,37Fanano 50,04Finale Emilia 48,74Fiorano Modenese 52,55Fiumalbo 49,75Formigine 57,07Frassinoro 49,14Guiglia 49,17Lama Mocogno 46,00Maranello 53,35Marano sul Panaro 49,60Medolla 55,86Mirandola 52,54Modena 58,35Montecreto 45,61Montefiorino 50,71Montese 45,94Nonantola 56,12Novi di Modena 50,83Palagano 51,45Pavullo nel Frignano 46,77Pievepelago 42,69Polinago 46,58Prignano sulla Secchia 52,25Ravarino 54,01Riolunato 48,72San Cesario sul Panaro 56,70San Felice sul Panaro 51,58San Possidonio 48,72San Prospero 48,55Sassuolo 51,64Savignano sul Panaro 53,63Serramazzoni 48,74Sestola 46,12Soliera 55,33Spilamberto 54,46Vignola 53,22Zocca 49,04Il prossimo aggiornamento sull'affluenza è atteso alle ore 15 di lunedì 23 marzo, quando i seggi si chiuderanno e inizieranno le operazioni di spoglio. Lunedì mattina i seggi apriranno alle ore 7Per votare è necessario presentarsi al seggio con un documento di riconoscimento valido e la tessera elettorale. Chi l'ha smarrita può rivolgersi all'anagrafe del proprio comune di residenza, aperta per tutta la durata delle operazioni di voto. Gli elettori con disabilità che non possono esercitare autonomamente il voto possono essere accompagnati in cabina da una persona di fiducia iscritta nelle liste elettorali di qualsiasi comune.