Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Referendum giustizia, domani in Camera di Commercio Modena confronto tra Giuseppe Amara e Guido Sola

Referendum giustizia, domani in Camera di Commercio Modena confronto tra Giuseppe Amara e Guido Sola

Il pomeriggio si apre domani, venerdì 20 febbraio, alle 15. Modera l'incontro il direttore de La Pressa, Giuseppe Leonelli

1 minuto di lettura

Ancora un confronto con protagonisti autorevoli in Camera di Commercio a Modena in vista del referendum sulla giustizia di marzo. Al dibattito prenderanno parte il Pm Giuseppe Amara del Comitato per il No e l'avvocato Guido Sola del Comitato Sì Riforma. Il pomeriggio si apre domani, venerdì 20 febbraio, alle 15 con i saluti istituzionali del presidente Coa di Modena Roberto Mariani e prosegue con gli interventi di Angelo Nadalini, presidente della Camera Civile di Modena, di Gianpaolo Ronsisvalle, presidente della Camera Penale di Modena e di Luca Rebucci, presidente Ondif (Osservatorio nazionale su diritto di famiglia) di Modena. Il dibattito tra il dottor Giuseppe Amara e l'avvocato Guido Sola sarà moderato da Giuseppe Leonelli, direttore de La Pressa.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Schiaffo all'arbitro di Modena: 4 anni di squalifica per il giocatore della Cerredolese

Schiaffo all'arbitro di Modena: 4 anni di squalifica per il giocatore della Cerredolese

Modena, il Festival Organistico inaugura la stagione alla Chiesa del Voto

Modena, il Festival Organistico inaugura la stagione alla Chiesa del Voto

Modena, al Cinema Arena arriva Gherardo Colombo: dialogo con Eugenio Tangerini

Modena, al Cinema Arena arriva Gherardo Colombo: dialogo con Eugenio Tangerini

Turismo, grazie alla Camera di Commercio torna 'Modena ti regala una notte'

Turismo, grazie alla Camera di Commercio torna 'Modena ti regala una notte'

Seconda categoria, schiaffeggia arbitro: in arrivo una pesante squalifica per Capuozzo della Cerredolese

Seconda categoria, schiaffeggia arbitro: in arrivo una pesante squalifica per Capuozzo della Cerredolese

Modena, alla libreria Ubik il Giardino delle metamorfosi: Rita Costi dialoga con Eugenio Tangerini

Modena, alla libreria Ubik il Giardino delle metamorfosi: Rita Costi dialoga con Eugenio Tangerini

Spazio ADV dedicata a CURA CHI CURA
Articoli più Letti Modena, ecco l'elenco della polisportive in crisi beneficiate dalle risorse finanziare della Fondazione

Modena, ecco l'elenco della polisportive in crisi beneficiate dalle risorse finanziare della Fondazione

'Rifiuti a Modena, caro sindaco la situazione è totalmente fuori controllo'

'Rifiuti a Modena, caro sindaco la situazione è totalmente fuori controllo'

Fondazione di Modena, a Palagano 280mila euro da quando Braglia è presidente della Provincia

Fondazione di Modena, a Palagano 280mila euro da quando Braglia è presidente della Provincia

Modena, la Lega perde il suo segretario: Guglielmo Golinelli passa con Vannacci

Modena, la Lega perde il suo segretario: Guglielmo Golinelli passa con Vannacci

Articoli Recenti Elezioni Vignola, Massa (FI): 'Da sempre al servizio della città, pieno sostegno ad Angelo Pasini'

Elezioni Vignola, Massa (FI): 'Da sempre al servizio della città, pieno sostegno ad Angelo Pasini'

Sassuolo: braccialetto antiviolenza a 700 donne che lavorano in ospedale

Sassuolo: braccialetto antiviolenza a 700 donne che lavorano in ospedale

Voto a Vignola, Fdi contro Giacobazzi (Fi): 'Rincorre candidature virtuali per rendite di posizione'

Voto a Vignola, Fdi contro Giacobazzi (Fi): 'Rincorre candidature virtuali per rendite di posizione'

'Scandalo Amo, alla fine tutto si concluderà col pagamento di 70mila euro'

'Scandalo Amo, alla fine tutto si concluderà col pagamento di 70mila euro'