Referendum giustizia, domani in Camera di Commercio Modena confronto tra Giuseppe Amara e Guido Sola

Ancora un confronto con protagonisti autorevoli in Camera di Commercio a Modena in vista del referendum sulla giustizia di marzo. Al dibattito prenderanno parte il Pm Giuseppe Amara del Comitato per il No e l'avvocato Guido Sola del Comitato Sì Riforma. Il pomeriggio si apre domani, venerdì 20 febbraio, alle 15 con i saluti istituzionali del presidente Coa di Modena Roberto Mariani e prosegue con gli interventi di Angelo Nadalini, presidente della Camera Civile di Modena, di Gianpaolo Ronsisvalle, presidente della Camera Penale di Modena e di Luca Rebucci, presidente Ondif (Osservatorio nazionale su diritto di famiglia) di Modena. Il dibattito tra il dottor Giuseppe Amara e l'avvocato Guido Sola sarà moderato da Giuseppe Leonelli, direttore de La Pressa.