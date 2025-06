Referendum senza quorum: anche in provincia Modena affluenza sotto il 40%

Nelle preferenze espresse ha stravinto il sì (a parte il quinto quesito sulla cittadinanza dove lo scarto è stato minore), ma il quorum non è stato raggiunto nè a livello nazionale, nè in provincia di Modena. In Italia hanno votato al referendum meno di un cittadino su tre (30,6%), mentre in provincia di Modena l'affluenza si è fermata al 39,3%, con Modena città al 43,9%. Record di partecipanti a Nonantola col 46% e record negativo a Fiumalbo col 14,2%.



