Partecipato evento con un botta e risposta molto serrato quello organizzato alla sala conferenze dell'Unione dei Comuni di Pavullo. Tra gli elementi delle riforma più dibattuti, anche nella serata pavullese è stato il meccanismo del sorteggio. A confronto, nel dibattito moderato da Giuseppe Leonelli, direttore de La Pressa, due avvocati: Guido Sola, portavoce Comitato Sì Riforma, e Mauro Sentimenti, Portavoce Comitato 'Vota No'.
Nel video proponiamo il primo botta e risposta proprio sul tema che è stato al centro anche delle domande dal pubblico.
Referendum giustizia, il sorteggio catalizza il confronto tra Sì e No, anche a Pavullo
