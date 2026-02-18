Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Referendum giustizia, il sorteggio catalizza il confronto tra Sì e No, anche a Pavullo

Referendum giustizia, il sorteggio catalizza il confronto tra Sì e No, anche a Pavullo
Iscriviti al nostro canale YouTube!

Moderato dal direttore de La Pressa Giuseppe Leonelli, botta e risposta tra l'avvocato Guido Sola (Sì riforma) e l'avvocato Mauro Sentimenti (Comitato Vota No)

1 minuto di lettura

Partecipato evento con un botta e risposta molto serrato quello organizzato alla sala conferenze dell'Unione dei Comuni di Pavullo. Tra gli elementi delle riforma più dibattuti, anche nella serata pavullese è stato il meccanismo del sorteggio. A confronto, nel dibattito moderato da Giuseppe Leonelli, direttore de La Pressa, due avvocati: Guido Sola, portavoce Comitato Sì Riforma, e Mauro Sentimenti, Portavoce Comitato 'Vota No'.
Nel video proponiamo il primo botta e risposta proprio sul tema che è stato al centro anche delle domande dal pubblico.


Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Referendum Giustizia: sabato a Modena il ministro Nordio

Referendum Giustizia: sabato a Modena il ministro Nordio

Referendum Giustizia: le ragioni del no fanno il pienone, il magistrato Trianni a Modena

Referendum Giustizia: le ragioni del no fanno il pienone, il magistrato Trianni a Modena

Di Pietro a Modena: 'Al referendum voto sì, ecco perché'

Di Pietro a Modena: 'Al referendum voto sì, ecco perché'

Referendum Giustizia: incontro a sostegno del NO con Andrea Giorgis e Michele Trianni

Referendum Giustizia: incontro a sostegno del NO con Andrea Giorgis e Michele Trianni

Referendum Giustizia: per il Sì arriva a Modena Antonio Di Pietro

Referendum Giustizia: per il Sì arriva a Modena Antonio Di Pietro

'Separazione delle carriere, una battaglia identitaria'

'Separazione delle carriere, una battaglia identitaria'

Spazio ADV dedicata a CURA CHI CURA
Articoli più Letti Modena, ecco l'elenco della polisportive in crisi beneficiate dalle risorse finanziare della Fondazione

Modena, ecco l'elenco della polisportive in crisi beneficiate dalle risorse finanziare della Fondazione

'Rifiuti a Modena, caro sindaco la situazione è totalmente fuori controllo'

'Rifiuti a Modena, caro sindaco la situazione è totalmente fuori controllo'

Fondazione di Modena, a Palagano 280mila euro da quando Braglia è presidente della Provincia

Fondazione di Modena, a Palagano 280mila euro da quando Braglia è presidente della Provincia

Modena, la Lega perde il suo segretario: Guglielmo Golinelli passa con Vannacci

Modena, la Lega perde il suo segretario: Guglielmo Golinelli passa con Vannacci

Articoli Recenti Scandalo Fondazione Modena e azione di responsabilità, con inerzia del Cdi può intervenire il Ministero

Scandalo Fondazione Modena e azione di responsabilità, con inerzia del Cdi può intervenire il Ministero

Sciopero alla Gambro-Vantive: politici, sindaci e sindacalisti dicono no alla vendita

Sciopero alla Gambro-Vantive: politici, sindaci e sindacalisti dicono no alla vendita

Società unica Tpl, dal summit in Regione un nulla di fatto: le posizioni restano distanti

Società unica Tpl, dal summit in Regione un nulla di fatto: le posizioni restano distanti

Complanarina di Modena: il Ministero dà il via libera definitivo, ma il traguardo resta al 2027

Complanarina di Modena: il Ministero dà il via libera definitivo, ma il traguardo resta al 2027