Regionali 2020: le regole per la pubblicità elettorale su La Pressa

, società editrice del quotidiano, con sede in via Raimondo dalla Costa 231 a Modena (www.lapressa.it; mail: segreteria@lapressa.it), in vista delle elezioni regionali in Emilia Romagna del 26 gennaio 2020 rende note le modalità con cui, in base alla normativa vigente, pubblicherà la pubblicità elettorale.1 – Nei trenta giorni consentiti dalla legge 10/12/1993 n. 515, l’editore accoglierà inserzioni elettorali da pubblicare sul quotidiano www.lapressa.it.2 – Le inserzioni a pagamento riguarderanno la propaganda elettorale attraverso banner promozionali. Tutte le inserzioni dovranno recare la seguente dicitura: “Propaganda elettorale”.3 – La richiesta di inserzione elettorale dovrà essere rivolta alla società editoriale de La Pressa, Parole Animate srl con sede in Modena in Via Raimondo dalla Costa 231, Telefono 348 2204934, mail segreteria@lapressa.it4 – Le richieste di inserzioni elettorali, con gli specifici dettagli relativi alla data di pubblicazione e le dimensioni e la collocazione, dovranno pervenire in formato elettronico via mail di norma quattro giorni prima della data richiesta per la pubblicazione.5 – Per gli spazi e i relativi prezzi è stato stilato un listino che è visionabile di seguito.6 – In osservanza delle regole di cui alla legge 10/12/93 n. 515 e degli emendamenti regolamenti in attuazione, al fine di garantire la possibilità di accesso in condizioni di parità e l’equa distribuzione degli spazi tra tutti i soggetti interessati verrà attuata la seguente procedura:a) Parole Animate comunicherà ai richiedenti l’eventuale mancanza di disponibilità alla pubblicazione per la data o le date indicate e concorderà con l’inserzionista i tempi e gli spazi, se diversi da quelli richiesti, per la pubblicazione in altra data; se ciò non fosse procederà ad una riduzione proporzionale degli spazi richiesti onde garantire l’accesso a tutte la categorie interessate.b) Analogamente, qualora dovessero verificarsi fenomeni di accaparramento di spazi, la società concessionaria di pubblicità si riserva, per garantire concretamente la possibilità dell’accesso in condizioni di parità nonché l’equa distribuzione degli spazi tra tutti i soggetti che ne abbiano fatta richiesta.7 – La vendita sarà effettuata presso la società editoriale de La Pressa, Telefono: 348 2204934, email: segreteria@lapressa.it . Nei testi degli avvisi pubblicitari dovrà apparire il Committente responsabile (come da art.3, 2° comma, legge 10/12/93 n. 515).La fattura andrà emessa a: segretari amministrativi o delegati responsabili della propaganda; candidati o loro mandatari.- Banner manchette: 400 euro mese- Skin banner: 800 euro mese- Piede di pagina: 500 euro mese- Spazio all'interno di un articolo in una delle sezioni indicate: 500 euro mese- Banner in home page: 300 euro meseI banner non sono a rotazione quindi ogni inserzione è occupata da un singolo banner per garantire la massima visibilità. E' necessario che i banner siano forniti della giusta misura.Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare la segreteria la seguente indirizzo mail: segreteria@lapressa.it