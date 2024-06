Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

da tempo il principale interesse degli attori in campo . Col voto anticipato in autunno, causa la scelta di Bonaccini di volare in Europa, i giochi si sono aperti prima dell'estate. In pole position per una candidatura alla Assemblea emiliano-romagnola restano il presidente provinciale del partito,, neoeletto in Consiglio comunale a Modena, e la candidata sconfitta a Carpi,. Per loro, nonostante la pesante debacle patita dalla Arletti contro il neo sindaco Righi, è già pronto un ticket di ferro, sostenuto ovviamente dal coordinatore regionale, che della Arletti è marito.

A provare a rovinare i piani già confezionati vi sarebbero un candidato della montagna, probabilmenteda Pavullo, e un candidato della Bassa, la più accreditata èche vanta l'ottimo risultato fatto registrare da Fdi alle Europee a Finale Emilia dove è risultato il primo partito. Improbabile invece una candidatura diche si è già detto pronto a dedicarsi a 5 anni di opposizione a Sassuolo. Da valutare, in questo contesto, la strada che deciderà di intraprendere. Nonostante il risultato negativo fatto segnare dal centrodestra, Negrini si è contraddistinto per una campagna elettorale generosa e puntuale, premiata da un risultato sopra le aspettative della sua lista civica che ha superato Lega e Forza Italia. Comprensibilmente deluso per la solitudine nella quale è stato lasciato nei mesi di campagna elettorale, Negrini sembra intenzionato a restare coi piedi piantati a Modena per fare opposizione in piazza Grande, ma la voglia di misurarsi in un partito che lo ha gettato nella mischia senza paracadute, probabilmente sta facendosi largo nei suoi pensieri.