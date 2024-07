Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Occorre un profilo politico forte, per fronteggiare una sinistra che in Emilia Romagna di certo debole non è, io personalmente vedrei molto bene un profilo come quello dell'onorevole Tommaso Foti di Fratelli d'italia, persona di grande equilibrio e di grande esperienza politica, nonché autore di numerose battaglie per la sua terra, perché non Foti? Il civismo lo ritengo più utile in talune realtà locali, laddove le persone possono fare la differenza e la 'politica' è meno sentita, ma a livello regionale occorre assolutamente una forte connotazione politica - continua Rinaldi -. Sento tutti lamentarsi, sento da più parti il malcontento di una candidatura considerata inadeguata, ma sento pure un assordante silenzio, no, occorre parlare e parlarne finché si è in tempo: il centrodestra muti d'avviso, io una idea l'ho data, si faccia una seria riflessione'.