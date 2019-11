Regionali, continua la campagna elettorale del 'piddino' Rebecchi

, grazie a quelli che hanno partecipato al presidio - afferma il Sinagi -. Grazie ai consiglieri comunali e regionali, agli esponenti politici della provincia di Modena: Bosi, Fava, Venturelli, Boschini, Campedelli, Cugusi sperando di non aver dimenticato nessuno'.



Continua a ritmo incessante la campagna elettorale di, ex leader modenese del Movimento 5 Stelle, candidatosi nella lista Pd. Martedì l'avvocato modenese da sempre impegnato nelle battaglie contro il Pd, era in piazza Torre accanto ai consiglieri regionali uscenti Pd, al segretario Pde all'assessore di Leu, alleato del Pd,per manifestare tutto il suo sdegno per la crisi in cui versano le edicole. Tema peraltro purtroppo per nulla divertente o ironico.Poco importa che il sindacato nazionale giornalai, Sinagi, si sia dimenticato di citarlo nei ringraziamenti. Lui, l'ex M5S feroce censore dei piddini (termine caro ai 5 Stelle), c'era nelle vesti ovviamente piddine. Sia chiaro, non alleato del Pd come a Roma. No, no. Come candidato Pd vero e proprio. Un piddino doc insomma. Che combatterà, indomito, a Modena contro la lista M5S e contro l'avanzata fascista.'Oggi importante giornata di mobilitazione e sensibilizzazione sulle problematiche delle edicole. Grazie ai tantissimi edicolanti che hanno abbassato le serrandeBeh, il Sinagi di qualcuno si è dimenticato. Ma non importa, in fondo in pochi sanno della responsabile svolta politica dell'avvocato modenese. Rebecchi anche ieri c'era e ha risposto 'presente'. Come sempre.