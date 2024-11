Regionali, De Pascale chiude la campagna elettorale a Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Non mancheranno le candidate e i candidati del territorio all'Assemblea legislativa regionale: la capolista Stefania Gasparini, Susan Baraccani, Maria Costi, Ludovica Ferrari, Giancarlo Muzzarelli, Paolo Negro, Alberto Rinaldi e Luca Sabattini.

Ad accompagnare la serata ci saranno anche le canzoni di Alberto Bertoli e si potranno degustare gratuitamente i borlenghi. 'Non dobbiamo dimenticarci mai- commenta il segretario provinciale dem Stefano Vaccari- che le elezioni rappresentano il culmine del processo democratico, una vera e propria festa della partecipazione, e dunque vogliamo terminare la campagna elettorale, per la quale migliaia di persone si sono impegnate ogni giorno, in allegria e spirito di concordia'. Aggiunge il parlamentare: 'Vorrei ringraziare tutte le militanti e i militanti la cui energia e passione civile ha reso questi mesi di campagna elettorale una maratona entusiasmante ed emozionante. Se Michele de Pascale sarà il nuovo presidente dell'Emilia-Romagna il merito sarà, in gran parte, anche loro'.