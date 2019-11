Regionali, e Rebecchi parla già da esponente Pd: 'Grazie ai Dem'

Il candidato alle elezioni regionali del 26 gennaio Piergiorgio Rebecchi, storico leader M5S (nella foto con la Taverna) con una nota parla già da esponente Pd e ringrazia la Direzione provinciale del Pd modenese per la fiducia accordatagli.

“In relazione alla decisione adottata sabato e che mi coinvolge ed impegna, desidero ringraziare tutti i componenti della Direzione provinciale del Pd modenese per la fiducia accordatami. Spero di poter dare per quel che potrò il mio contributo per cercare di superare, in questa Regione, una sfida cruciale in una fase complicata da gravi errori di valutazione. Non potevo più accettare il refrain scandito da una parte dei 5stelle che “Lega e Pd pari sono”. Per me non erano e mai potranno essere “la stessa cosa” e collocarsi sullo stesso piano. Ci sono valori assoluti di riferimento prima di tutto. Io ho voluto marcare a livello personale, non più solo con un disimpegno che poteva essere scambiato per ignavia, la negazione di questa così errata e fuorviante “equivalenza”. La pretesa di una parte della dirigenza 5 stelle, in questa tornata elettorale, di poter essere una “terza via” o fare da “ago della bilancia” costituisce altro grave errore. Sono fermamente convinto di aver fatto la giusta scelta di campo - afferma Rebecchi -. Spero che tante persone di buon senso e impegnate come me su tante idee e progetti, in questi anni di attivismo che di certo non rinnego, si rendano conto del fatto che in gennaio saranno in gioco valori assoluti prima ancora di idee e proposte sulle quali spazi da condividere ci sono e tali resteranno anche dopo il 26 gennaio. Auspico di poter essere un punto di riferimento per chi, pur provenendo da altri percorsi, pensa che, in questa tornata elettorale, si debba decidere con chiarezza da che parte stare. Grazie ancora al Pd modenese dell’opportunità e buona domenica a tutti”.