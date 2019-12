Regionali: ecco gli 8 nomi della lista modenese M5S

Simone Benini (nella foto). Benini (78 voti su Rousseau alla prima votazione e 335 alla seconda) ha 49 anni ed è nato e vive a Forlì. Secondo la biografia diffusa dal Movimento Cinque Stelle, è un piccolo imprenditore attivo nel campo It, sistemista programmatore senior, esperto di sistemi informatici.

Ed ecco le preferenze ottenute dai 14 candidati di Modena.

Luigi Critelli: 22 voti

Alessandro Gibellini: 45 voti

Giulia Gibertoni: 164 voti

Emilia Giordano: 46 voti

Monica Medici: 118 voti

Giulia Panzetta: 18 voti

Francesco Petricca: 4 voti

Solange Pichler: 83 voti

Giuseppe Sabatelli: 17 voti

Paolo Stevanin: 28 voti

Francesco Venturelli: 5 voti

Alice Aldrovandi: 33 voti

Giuseppe Amici: 86 voti

Maurizio Chiossi: 7 voti



La lista degli 8 modenesi dovrebbe dunque essere composta da: Gibertoni, Medici, Amici, Pichler, Giordano, Gibellini, Aldrovandi e Stevanin.

'Ringrazio tutti gli iscritti del Movimento 5 Stelle dell’Emilia-Romagna per la fiducia. Sarà una bellissima sfida che affronteremo tutti insieme, piazza per piazza, mercato per mercato. Come abbiamo sempre fatto. Saremo le sentinelle utili dei cittadini dell’Emilia-Romagna. Siamo sicuri che solo una forte presenza del Movimento 5 Stelle nell’Assemblea Legislativ